¡¡¾å°ÌÁè¤¤¤¬Âçº®Àï¤ÎJ£±¤¬ºÆ³«¡££²°Ì¤ÇÃæÃÇ´ü´Ö¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤Ï£¸·î10Æü¡¢¼ó°ÌºÆÉâ¾å¤ò·ü¤±¥¢¥¦¥§¡¼¤ÇFCÅìµþ¤ËÄ©¤ó¤À¡£
¡¡Íë¤Ë¤è¤ëÃæÃÇ¤òÈ¼¤¦120Ê¬´Ö¤ÎÁÔÀä¤ÊÀï¤¤¤òÀ©¤·¤¿£¶Æü¤ÎÅ·¹ÄÇÕ¥é¥¦¥ó¥É16¡¦¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬Àï¤«¤éÃæ£³Æü¡£µ´ÌÚÃ£´ÆÆÄ¤Ï¥¹¥¿¥á¥ó£µ¿Í¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¤Æ½ÅÍ×¤Ê°ìÀï¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡FCÅìµþ¤âÃæÃÇÁ°¤Î±ºÏÂ¥ì¥Ã¥ºÀï¤ò¶¥¤ê¾¡¤Ã¤Æ¼«¿®¤ò¿¼¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¶¯ÅÙ¤Î¹â¤¤Æþ¤ê¤ò¸«¤»¤¿¤¬¡¢¼¯Åç¤È¤·¤Æ¤Ï¼ê·ø¤¤¼éÈ÷¤ÇÄ·¤ÍÊÖ¤·¡¢Á°È¾¤«¤é²¿ÅÙ¤«¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇÂç¤Î·èÄêµ¡¤Ï15Ê¬¤Î¥ì¥ª¡¦¥»¥¢¥é¤Î¥Ø¥Ã¥É¡£¸ÅÁãÂÐ·è¤À¤Ã¤¿¾®ÀîÎÊÌé¤Î¥¯¥í¥¹¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿·Á¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º£²Æ²ÃÆþ¤Î¼é¸î¿À¥¥à¡¦¥¹¥ó¥®¥å¤ËËÉ¤¬¤ì¡¢¥´¡¼¥ë¤Ë¤Ï»ê¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¤Î¤Þ¤Þ¸åÈ¾¤ËÆÍÆþ¤·¤¿¤¬¡¢Î¾¼Ô¤È¤â¤Ë¶Ñ¹Õ¤òÇË¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤ÇÃÍÀé¶â¤ÎÀèÀ©ÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢61Ê¬¤Ë¥Á¥ã¥ô¥ê¥Ã¥Á¤ÈÂå¤ï¤Ã¤¿ÅÄÀîµü²ð¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇÁ°Àþ¤Ë¿Ø¼è¤Ã¤Æ²¿ÅÙ¤«ÆÀÅÀµ¡¤ò±®¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÅÄÀî¤ÎÆÀÅÀÇ½ÎÏ¤¬È¯´ø¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢81Ê¬¡£±¦¥µ¥¤¥É¤Î¥¹¥í¡¼¥¤¥ó¤«¤éÎëÌÚÍ¥Ëá¤¬¥¡¼¥×¤·¡¢¾®ÃÓÎ¶ÂÀ¡¢ÃÎÇ°·Ä¡¢Èõ¸ýÍºÂÀ¤ÈÅÏ¤ê¡¢¤½¤³¤«¤é±¦¤Ë³«¤¤¤¿ÎëÌÚ¤Ë±Ô¤¤¥Ñ¥¹¤¬ÄÌ¤ê¡¢¤³¤ì¤òÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿¤È¤³¤í¤ËÅÄÀî¤¬Èô¤Ó¹þ¤ó¤À¡£³ÑÅÙ¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤Æñ¤·¤¤¤È¤³¤í¤«¤é¤Î¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º¸Â¤ò±Ô¤¯¹ç¤ï¤»¡¢¥´¡¼¥ë¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤¹¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡ÖÍ¥Ëá·¯¤È¤¤¤Ä¤âÌÜ¤¬¹ç¤Ã¤Æ¥Ü¡¼¥ë¤ò½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¡¢¿ÈÂÎ¤¬¾¡¼ê¤ËÈ¿±þ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡£Á°Æü¤ÎÎý½¬¤Ç¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê·Á¤ÇÅÀ¤ò¼è¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢¤¿¤Ö¤ó¤½¤ÎÀ®²Ì¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢ËÜ¿Í¤â¤·¤Æ¤ä¤Ã¤¿¤ê¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£
¡È¥¦¥Î¥¼¥í¡É¤È¤¤¤¦¤Þ¤µ¤ËÅÁÅý¤Î¾¡¤ÁÊý¤Ç¼ó°Ì¤ËºÆÉâ¾å¤·¤¿¼¯Åç¡££¶¡Á£··î¤Î£³Ï¢ÇÔ¤Î»þ¤ÏL¡¦¥»¥¢¥é¤ÈÎëÌÚ¤Î£²ÂçÆÀÅÀ¸»°Ê³°¤Ë¥´¡¼¥ë¤¬¼è¤ì¤º¡¢Á°È¾¤ËÎÉ¤¤Àï¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¸åÈ¾¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¼ºÂ®¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÃæÃÇÁ°¤Î£··î20Æü¤ÎÇð¥ì¥¤¥½¥ëÀï¤Ç¤Î¾¾Â¼Í¥ÂÀ¤È¤¤¤¤¡¢º£²ó¤ÎÅÄÀî¤È¤¤¤¤¡¢¥¸¥ç¡¼¥«¡¼µ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤¬·è¾¡ÃÆ¤òÃ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¹µ¤¨Áª¼ê¤ÎÄì¾å¤²¤¬¿Ê¤ß¡¢·èÄêÎÏ¤¬¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Èó¾ï¤ËÁ°¸þ¤¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¡£
¡Ö°ìÀï°ìÀï¤¬ËÜÅö¤Ë·è¾¡¤Î¤è¤¦¤Ê»î¹ç¤Ð¤«¤ê¤Ê¤ó¤Ç¡¢ÀèÈ¯¤ÎÁª¼ê¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥µ¥Ö¤ÎÁª¼ê¤¬¤É¤ì¤À¤±¤ä¤ì¤ë¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦»î¹ç¤¬º£¸å¤âÂ¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¼«Ê¬¤Ï¤½¤³¤ÇËÜÅö¤Ë°ã¤¤¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¸¥ç¡¼¥«¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤â¤À¤ó¤À¤óÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¡£ÅÓÃæ¤«¤é½Ð¤Æ¡¢Æ°¤Êý¤È¤«¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÎ®¤ì¤ÎÆÉ¤ßÊý¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ë¤À¤¤¤Ö´·¤ì¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¡¢·ÑÂ³¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÅÄÀî¤âÌÜ¤òµ±¤«¤»¤ë¡£¤³¤³¤«¤é¥ê¡¼¥°½ªÈ×¤Ë¸þ¤±¤ÆÂ¿ºÌ¤ÊÆÀÅÀ¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ò³ÎÎ©¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢ºòµ¨¤Î¤è¤¦¤Ê¼ºÂ®¤Ï²óÈò¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¡£¼¯Åç¤Ïº£¡¢ÎÉ¤¤Êý¸þ¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤è¤µ¤½¤¦¤À¡£
¡¡¹µ¤¨¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î³èÌö¤Ï¥´¡¼¥ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÅÄÀî¤Î¼ì·®ÃÆ¤Î¥·¡¼¥ó¤Ë´ØÍ¿¤·¤¿ÃÎÇ°¡¢Èõ¸ý¤â¤½¤¦¤À¤¬¡¢Èà¤é¤â¼éÈ÷¶¯ÅÙ¤ò°ú¤¾å¤²¡¢¥²¡¼¥à¤ÎÎ®¤ì¤òºî¤ë»Å»ö¤ò³Î¼Â¤Ë¿ë¹Ô¤·¤¿¡£ÆÃ¤ËÈõ¸ý¤Ï£²ÎóÌÜ¤È¥Ü¥é¥ó¥Á¤ò¥Þ¥ë¥Á¤Ë¤³¤Ê¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¡£
¡Ö¥ª¥Ë¤µ¤ó¤Ï¡ØÀèÈ¯¤Ç½Ð¤ë11¿Í¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬½àÈ÷¤·¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤¬£±¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤À¤¾¡Ù¤È¾ï¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤·¤ÆÀï¤Ã¤Æ¤ë¤Ê¤È¤¤¤¦¼Â´¶¤¬¤¢¤ë¡£º£Æü¤Îµü²ð¤ß¤¿¤¤¤Ë¡¢¸òÂåÁª¼ê¤¬·ë²Ì¤ò»Ä¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¥Ù¥ó¥Á¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÊ·°Ïµ¤¤âÉ¬¤ºÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£ÎÉ¤¤Áê¾è¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÈõ¸ý¤âÎÏ¤ò¹þ¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Èà¤é¤¬¡ÖÃ»»þ´Ö¤Ç¤â·ë²Ì¤ò½Ð¤¹¤ó¤À¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥®¥é¥®¥é´¶¤ò²¡¤·½Ð¤¹¤³¤È¤Ç¡¢³Æ¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Î¶¥Áè¤â·ã²½¤¹¤ë¤·¡¢¥×¥ì¡¼¶¯ÅÙ¤â³Î¼Â¤Ë¾å¤¬¤ë¡£¼ÂºÝ¡¢¤³¤ÎÆü¤Î¼¯Åç¤ÏºÇ¸å¤Þ¤ÇµåºÝ¤Î¥Ð¥È¥ë¤ä¥Ï¡¼¥É¥ï¡¼¥¯¤ÎÉôÊ¬¤¬Íî¤Á¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö£¶¡Á£··î¤Î¾¡¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿»þ¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢¥Ù¡¼¥¹¤Î¤È¤³¤í¤¬³Î¼Â¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£µåºÝ¤ä¥Ï¡¼¥É¥ï¡¼¥¯¡¢Ãç´Ö¤Î¤¿¤á¤ËÁö¤ë¤È¤³¤í¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«Éé¤±¤ë»î¹ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È´¶¤¸¤ë¤·¡¢¾¡¤Ä³ÎÎ¨¤âÉ¬¤º¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Èõ¸ý¤â¸ìµ¤¤ò¶¯¤á¤¿¤¬¡¢¹â¶¯ÅÙ¤Î¥×¥ì¡¼¤ò¥¿¥¤¥à¥¢¥Ã¥×¤ÎÅ«¤¬ÌÄ¤ë¤Þ¤Ç·ÑÂ³¤·Â³¤±¤é¤ì¤ì¤Ð¡¢¼«¤º¤È½ç°Ì¤Ï¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£µ´ÌÚ¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤ËºÆ¤ÓÆþ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¡¡£¸·î¤Ï¤³¤³¤«¤é¥Û¡¼¥àÊ¡²¬Àï¤ò·Ð¤Æ¡¢¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¡¢À¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹¤È¤Î¥¢¥¦¥§¡¼Àï¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤·¤«¤âÀ¶¿åÀï¤ÎÁ°¤Ë¤ÏÅ·¹ÄÇÕ½à¡¹·è¾¡¤ÎFCÄ®ÅÄ¥»¥ë¥Ó¥¢Àï¤â¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤âÅ¨ÃÏ¤Ç¤ÎÀï¤¤¤À¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Î¥¿¥Õ¤µ¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤ì¤ò¾è¤êÀÚ¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¾ï¾¡·³ÃÄ¤ÎÉü³è¤Ï¤Ê¤¤¡£¹µ¤¨ÁÈ¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÄì¾å¤²¤¬º£¸å¤Î¥¡¼¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡ü¸µÀî±Ù»Ò¡Ê¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
