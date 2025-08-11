¤ß¤Á¤ç¤Ñ¡¡É×¡¦ÂçÁÒ»ÎÌç¤ò·Þ¤¨¤Ë¶õ¹Á¤Ø¡¡É×¤È¤È¤â¤Ë¡Ö¤ª·Þ¤¨¤Ç¤¤¿¡×Ä¶¥ì¥¢¤Ê¥â¥Î¤Ë¥¦¥¥¦¥
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¡È¤ß¤Á¤ç¤Ñ¡É¤³¤ÈÃÓÅÄÈþÍ¥¡Ê26¡Ë¤¬11Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£½ÐÄ¥¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿É×¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÂçÁÒ»ÎÌç¡Ê32¡Ë¤ò¶õ¹Á¤Þ¤Ç·Þ¤¨¤Ë¹Ô¤Ã¤¿ÍýÍ³¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤ß¤Á¤ç¤Ñ¤Ï¡¢¼«¿È¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ç¡Ö¤ª·Þ¤¨¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¤¤¤¦ÂçÁÒ¤ÎÅê¹Æ¤ò¶¦Í¡£½ÐÄ¥Àè¤ÎÊ¡²¬¡¦ËÌ¶å½£¤«¤éµ¢µþ¤·¤¿ÂçÁÒ¤ò¼«²ÈÍÑ¼Ö¤Ç·Þ¤¨¤Ë¤¤¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡·Þ¤¨¤Ë¹Ô¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ß¤Á¤ç¤Ñ¤Ï¡Ö½ÐÄ¥Àè¤ÇSWITCH2¤òget¤·¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤«¤é¡ª¡ª¡ª¡×¤ÈÀâÌÀ¡£
¡¡É×ºÊ¤Ï¹ØÆþ¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÃêÁª¤Ë¤Ï°ÊÁ°¤«¤é±þÊç¤â¡¢Á´¤ÆÍîÁª¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¡Ö¤â¤¦Äü¤á¤«¤±¤Æ¤¤¤º¤ì¤«get¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦Àº¿À¤À¤Ã¤¿¤±¤É¤ª·Þ¤¨¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤ÈÂçÁÒ¤Î¶¯±¿¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¡£