·³»ö¥Ñ¥ì¡¼¥É¤Ë¸þ¤±Âçµ¬ÌÏ¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë 2Ëü2000¿Í¤¬»²²Ã Ãæ¹ñ
¡¡Ãæ¹ñ¡¦ËÌµþ¤Ç9·î3Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÂçµ¬ÌÏ¤Ê·³»ö¥Ñ¥ì¡¼¥É¤Ë¸þ¤±¡¢10ÆüÌ¤ÌÀ¤Ë¤«¤±¤ÆÂçµ¬ÌÏ¤Ê¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û½Æ¤ò·Ç¤²¤Æ¹Ô¿Ê¤¹¤ëÂ¿¤¯¤ÎÊ¼»Î¤¿¤Á
¡¡¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿Å·°ÂÌç¤ÎÁ°¤ò½Æ¤ò·Ç¤²¤Æ¹Ô¿Ê¤¹¤ëÂ¿¤¯¤ÎÊ¼»Î¤¿¤Á¡£ËÌµþ»ÔÆâ¤Ç¤Ï9Æü¤ÎÌë¤«¤é10Æü¤ÎÌ¤ÌÀ¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢9·î3Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¡Ö¹³ÆüÀïÁèµÚ¤ÓÀ¤³¦È¿¥Õ¥¡¥·¥¹¥ÈÀïÁè¾¡Íø80¼þÇ¯¡×¤Î·³»ö¥Ñ¥ì¡¼¥É¤ÎÂè1²ó¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢2Ëü2000¿Í¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤òÁ°¤ËËÌµþ»ÔÆâ¤Ç¤ÏÂçµ¬ÌÏ¤Ê¸òÄÌµ¬À©¤¬Éß¤«¤ì¡¢ÄÌ¤ê¤ËÂ¿¤¯¤Î·Ù´±¤¬ÇÛÃÖ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤ÉÊª¡¹¤·¤¤Ê·°Ïµ¤¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ãæ¹ñ¶¦»ºÅÞÀ¯¸¢¤Ï¡Ö¶¯¤¤¹ñ¡×¤Î¾ÝÄ§¤È¤·¤Æ¤Î·³»ö¥Ñ¥ì¡¼¥É¤òÈó¾ï¤Ë½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ËÜÈÖ¤Þ¤Ç¤Ë¤¢¤È¿ô²ó¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë