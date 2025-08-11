モデルの安座間美優（あざま・みゅう）が１１日までに自身のインスタグラムを更新。最新ショットを公開した。

インスタグラムで「久しぶりに美容室へ スッキリ！綺麗になって嬉（うれ）しい 髪も伸びてきた」とツヤ髪のミディアムヘアを披露。６月２４日には第１子出産を報告しており、出産報告後初の近影を公開し「３連休ですね！みなさんいかがお過ごしですか？暑いので体調には気をつけてくださいね」と呼びかけた。

この投稿には「すっきりと美しい」「美優ちゃん可愛い 暑さに気を付けて子育て楽しんで下さいね」「やっぱり美しい」「色白でヘルシーボディーで綺麗」などの声が届いている。

安座間は、沖縄県出身の３８歳。２００２年に女性ファッション誌「ＳＥＶＥＮＴＥＥＮ」のミスセブンティーンに選ばれ、専属モデルに。以降、「ｎｏｎ―ｎｏ」「ＣａｎＣａｍ」の専属となり、人気モデルとして活躍した。

０３〜０４年、ＴＢＳ系特撮ドラマ「美少女戦士セーラームーン」では、木野まこと／セーラージュピター役を演じ、女優デビュー。同作で共演した北川景子、沢井美優、泉里香、小松彩夏とは現在も“戦士会”として交流があり、その様子をＳＮＳにたびたびアップしている。

私生活では、２３年９月にインスタグラムで一般男性との結婚を発表していた。