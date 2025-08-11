【べらぼう】ついに家治の命が…平蔵も久々の登場　次回8月17日放送のあらすじ＆場面写真、相関図が公開

NHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」、8月17日（日）放送予定の第31話「我が名は天」の予告、場面写真が公開されました。

徳川家治（眞島秀和）の体調が崩れ、田沼排除の流れが加速しそうな気配が……。

「べらぼう」なぜ田沼意次（渡辺謙）は徹底的に排除された！？理由を江戸幕府の政治理念から考察【前編】

「待たせたな！」平蔵（中村隼人）も久々の登場で、べらぼうファン歓喜。

※前回の8月10日（日）放送のレビュー記事はこちら↓

『べらぼう』幻覚に苦しむ歌麿、妻となる”きよ”と出逢い、師匠・石燕との再開でいよいよ覚醒か

第31話「我が名は天」あらすじ

利根川が決壊し、江戸市中は大洪水になる。蔦重（横浜流星）は、新之助（井之脇海）やふく（小野花梨）を気にかけ、米などを差し入れようと深川を訪れる。

食料の配給が行われる寺で、蔦重は平蔵（中村隼人）に会い、幕府は復興対策に追われ、救い米どころか裕福な町方の助けを頼りにしていると知る。

そんな中、江戸城では家治（眞島秀和）が体調を崩し、大名たちと面会する月次御礼を欠席する。老中らが戸惑う中、意次（渡辺謙）は家治からある話を聞かされる。

大河ドラマ『べらぼう』相関図

この他の相関図、キャスト一覧に関して、公式ページで詳しく紹介されています。

NHK大河ドラマ「べらぼう」第31話「我が名は天」は、8月17日（日）放送。

2025年大河ドラマ「べらぼう 〜蔦重栄華乃夢噺〜」

画像：大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」公式サイトより ©️NHK