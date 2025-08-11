今週の12星座占い「山羊座（やぎ座）」全体運・開運アドバイス【2025年8月11日（月・祝）〜8月17日（日）今週の運勢】
ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2025年8月11日（月・祝）〜8月17日（日）「山羊座（やぎ座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！
【山羊座（やぎ座）】
今週は裏方に回るなど、あまり表に出ずに自分ができることをおこなうとうまくいきそう。トレーニングメニューを用意して体作りをするのも良いでしょう。周りに対しても急かすようなことはせず、穏やかに話をすると◎ 恋愛は、お互いに素直になって話してみましょう。そうすれば難しい問題も乗り越えていけるようです。
★ワンポイントアドバイス★
自分の部屋に好きな絵やポスターを飾ると◎ 見ているとやる気が出てきて、恋も仕事もうまくいくことでしょう。
■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）
東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。
