ノンフィクションライターの石戸諭氏が11日、フジテレビの情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜前8・14）に出演。第107回全国高校野球選手権大会に出場した広陵（広島）が、大会を途中辞退することを発表した件について言及した。

石戸氏は「僕自身も昔、毎日新聞の記者をやっている時にセンバツ高校野球の担当記者だったんですよ。それで高野連の人たちとかといろいろな付き合いもあるので、思うところはあるんですけれども、今回に関しては本当に高野連側にしても広陵高校側にしても完全に想定外だったと思います」と述べた。

そして、「何が想定外だったかっていうと、SNSでこれだけ情報が拡散していって、もちろん誹謗中傷も中にはありましたけど、ただこれだけではなくて、これっていじめとかを通り越した暴行なんじゃないのとか、暴力事案としてどうなのっていう、その中にはかなり強烈な批判もあった。いうなれば広陵高校が出場しているってこと自体、生徒たちも含めて何か悪者になってしまうような空気感というのが醸成されていった」と指摘。

「これは本当に想定外だったと思います。その想定外を招いていった大きな要因というのは、僕は基本的にはSNSの告発者ではなく、学校側の対応とか、今後検証されていくのはそっちの方だと思いますね」と自身の考えを述べた。