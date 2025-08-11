ËâºÀÅÍ¡¡¡Ö¥Õ¥ì¥¤¥à¥¹ÅÉÁõ¡×»Ü¤·¤¿°¦¼Ö¡¦¥Ï¡¼¥ì¡¼¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥ÈÈäÏª¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¥«¥Ã¥³¤è¡×¡Ö¥ä¥Ð¤¹¤®¡×¤ÎÀ¼
¡¡¸µK¡½1À¤³¦²¦¼Ô¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎËâºÀÅÍ¡Ê46¡Ë¤¬11Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥«¥¹¥¿¥à¥Ú¥¤¥ó¥È¤¬»Ü¤µ¤ì¤¿°¦¼Ö¤Î¥Ð¥¤¥¯¡¢¥Ï¡¼¥ì¡¼¥À¥Ó¥Ã¥É¥½¥ó¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Ö¥ì¡¼¥¯¥¢¥¦¥È¥Õ¥ì¥¤¥à¥¹ÅÉÁõ¡×¤È½ñ¤½Ð¤¹¤È¡¢¥Õ¥ì¥¢¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ÎÅÉÁõ¤¬»Ü¤µ¤ì¤¿¥Ï¡¼¥ì¡¼¥À¥Ó¥Ã¥É¥½¥ó¡Ö¥Ö¥ì¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¡¡¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ç¥Ë¥à¡×¤Ë¼«¿È¤¬¤Þ¤¿¤¬¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¡Ö¾Ü¤·¤¯¤ÏËâºÀÅÍ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡ËâºÀÅÍ¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö²Ð¤Î¶Ì¥«¥é¡¼¤Î¥Ï¡¼¥ì¡¼¥«¥Ã¥Á¥ç¤¤¤¤¤Ç¤¹¡ª²¶¤â¾è¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¥«¥Ã¥³¤è¡¡¤µ¤¹¤¬¸µ ºÇ¶¯ £Ë1 Champion¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¥ä¥Ð¤¹¤®¡×¡Ö¸·¤Ä¤¤¡ª¡ª¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
