¿¹²¼Î¶Ìð¤¬¾¡Íø¤ò·èÄê¤Å¤±¤ëº£µ¨½é¥´¡¼¥ë!! ºòµ¨¤Ï¸ø¼°Àï14È¯¤ÇÂåÉ½Éüµ¢
¡¡¥ì¥®¥¢¡¦¥ï¥ë¥·¥ã¥ï¤ÎMF¿¹²¼Î¶Ìð¤¬10Æü¡¢¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¥ê¡¼¥°Âè4Àá¤Î¥«¥È¥Ó¥Ä¥§Àï(¡û3-1)¤Çº£µ¨½é¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ï1-1¤Î¸åÈ¾45+5Ê¬¤Ë¾¡¤Á±Û¤·ÅÀ¤òÃ¥¤¤¡¢Âç¤¤ÊÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£¤¹¤ë¤ÈÆ±45+7Ê¬¡¢¿¹²¼¤¬±¦¥µ¥¤¥É¤«¤é¤Î¥¯¥í¥¹¤ò¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢º¸¤Ç¥È¥é¥Ã¥×¡£±¦Â¤Î¥·¥å¡¼¥È¥³¡¼¥¹¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¿Áê¼êDF¤ò±Ô¤¤ÀÚ¤êÊÖ¤·¤Ç¤«¤ï¤¹¤È¡¢³°¤ËÎ®¤ì¤Ê¤¬¤éº¸Â¤Ç¥Õ¥¡¡¼¥µ¥¤¥É¥Í¥Ã¥È¤ØÎ®¤·¹þ¤ß¡¢¾¡Íø¤ò·èÄê¤Å¤±¤ë¥À¥á²¡¤·¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡¿¹²¼¤Ïºòµ¨¸ø¼°Àï¤Ç14ÆÀÅÀ¤ÎÂç³èÌö¡£1Ç¯È¾¤Ö¤ê¤ËÆüËÜÂåÉ½Éüµ¢¤â²Ì¤¿¤·¤¿Ãæ¡¢¤Þ¤º¤Ïº£µ¨Âè1¹æ¥´¡¼¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
