¥Ûー¥Ð¥¹HC¡Ö3PÀ®¸ùÎ¨40¡ó¤òÉ¾²Á¤â¡¢¹¶·â¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ë²ÝÂê¡×¡Ä¥°¥¢¥àÀï²÷¾¡¤â²þÁ±ÅÀ¼¨¤¹
¡¡ÃË»ÒÆüËÜÂåÉ½¤Ï8·î10Æü¡¢FIBA¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×2025¥°¥ëー¥×¥¹¥Æー¥¸ºÇ½ªÀï¤Ç¥°¥¢¥àÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¤·¡¢102－63¤Ç²÷¾¡¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¥°¥ëー¥×B¤ò2¾¡1ÇÔ¤Ç½ª¤¨¡¢½à¡¹·è¾¡¿Ê½Ð·èÄêÀï¤Ë¿Ê¤à¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡³«ËëÁ°¤«¤é¥°¥ëー¥×¥¹¥Æー¥¸¤ÇºÇ¤â½ÅÍ×¤Ê»î¹ç¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¤Æ¤¤¤¿8·î8Æü¤Î¥¤¥é¥óÀï¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ï70－78¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£¤³¤ÎÇÔÀï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»î¹ç¸å¡¢ÊóÆ»¿Ø¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¥È¥à¡¦¥Ûー¥Ð¥¹¥Ø¥Ã¥É¥³ー¥Á¤Ï¡¢¡Ö¥Þ¥¤¥ó¥É¥»¥Ã¥È¤òÊÑ¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£²áµî¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¤É¤¦¤·¤Æ¤â¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¡£Ì¤Íè¤â´°Á´¤Ë¤Ï¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¡Èº£¡É¤Ï¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤Ç¤¤ë¡£¤À¤«¤é¡Èº£¡É¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë¤è¤¦Áª¼ê¤¿¤Á¤ËÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¥¤¥é¥óÀï¤ËÉé¤±¤¿¤³¤È¤Ç¶ÛÄ¥¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤â¸ì¤ê¡¢¤³¤ÎÇÔÀï¤¬Àº¿ÀÌÌ¤Ç¥°¥¢¥àÀï¤Ç¥×¥é¥¹¤ËºîÍÑ¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¹Ô¤ï¤ì¤¿¸ø¼°²ñ¸«¤Ç¥Ûー¥Ð¥¹HC¤Ï¡Ö¤³¤Î¥²ー¥à¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£ËÜÅö¤Ë40Ê¬´Ö¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤¬½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÁí³ç¡£3¥Ý¥¤¥ó¥È¥·¥åー¥È¤Ï50ËÜÃæ20ËÜÀ®¸ù¡ÊÀ®¸ùÎ¨40¥Ñー¥»¥ó¥È¡Ë¤È¹â³ÎÎ¨¤Ç·è¤á¤¿°ìÊý¡¢¡Ö¥Ú¥¤¥ó¥È¥¢¥¿¥Ã¥¯¤ä2¥Ý¥¤¥ó¥È¥·¥åー¥È¤¬Â¤é¤º¡¢¥ª¥Õ¥§¥ó¥¹¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÏÍýÁÛ¤È¤Ï°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È²ÝÂê¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¼¡Àï¤ÎÁê¼ê¤¬´Ú¹ñ¤«¥ì¥Ð¥Î¥ó¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö´Ú¹ñ¤â¶¯¤¤¡¢¥ì¥Ð¥Î¥ó¤â¶¯¤¤¡£¤â¤¦¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¡£¤É¤³¤È¤Ç¤â´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤¿¡Ê¤³¤Î»î¹ç¸å¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿´Ú¹ñÂÐ¥ì¥Ð¥Î¥ó¤Ï´Ú¹ñ¤¬¾¡Íø¤·¡¢ÆüËÜ¤Î½à¡¹·è¾¡¿Ê½Ð·èÄêÀï¤ÎÁê¼ê¤Ï¥ì¥Ð¥Î¥ó¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¡Ë¡£
¡¡¥Ûー¥Ð¥¹HC¤Ï¡Ö¤³¤³¤«¤éÀè¤ÎÁê¼ê¤Ï¤è¤ê¶¯¤¯¤Ê¤ë¡£¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð²æ¡¹¤¬¤â¤Ã¤ÈÎÉ¤¯¤Ê¤ì¤ë¤«¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¤â¤¦°ì¤Ä¾¡Íø¤òÄÏ¤á¤ë¤«¤ò¹Í¤¨¤ÆÎ×¤ß¤¿¤¤¡×¤È¤â½Ò¤Ù¡¢°µ¾¡¤ËËþÂ¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¥Î¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¥¹¥Æー¥¸¤Ë¸þ¤±¤Æ°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿É½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¡£
¼èºà¡á¾®±ÊµÈÍÛ»Ò