日向坂46金村美玖＆小坂菜緒Wセンター「お願いバッハ！」新ビジュアル解禁
【モデルプレス＝2025/08/11】日向坂46二期生の金村美玖、小坂菜緒がWセンターを務める15thシングル「お願いバッハ！」（9月17日発売）の新ビジュアルが公開となった。
今作は二期生から四期生まで19人全員でのフォーメーションとなり、3作品振りのWセンターを採用。Wセンターを務めるのは6thシングルぶり2度目の表題曲センターとなる金村と、8度目の表題曲センターとなる小坂。レギュラー番組・テレビ東京「日向坂で会いましょう」内のインタビューで金村は「最後まで自分の名前が呼ばれなかったのは久しぶりで、(小坂といつかWセンターが)できるのかなと想像したりもしていたので感慨深い」と語り、小坂は「これから日向坂46の新たなる未来に向かって進んでいく15枚目シングルになると思いますので二期生から五期生まで全員で盛り上げていけるように精一杯頑張って活動していきたいと思います。」と意気込みを語った。
日向坂46はデビュー6周年を迎え、2025年に入って早くも3枚目のシングル発売となる。一期生が全員卒業し、二期生〜五期生までの新生・日向坂46として臨む、初めての全国ツアー“日向坂46 ARENA TOUR 2025「MONSTER GROOVE」”も決定しており、グループがこれから更にどのように力をつけて成長していくのか目が離せない。（modelpress編集部）
◆日向坂46「お願いバッハ！」新ビジュアル解禁
