»³¶Ë¼÷°ì»á
Æ°Êª¤Ï»à¤«¤éÀ¸¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¤
¡¡Æ°Êª¤Ï»à¤ò¸µ¤Ë¼«Ê¬¤ÎÀ¸¤Êý¤ò¹Í¤¨¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¢¤¯¤Þ¤Ç»à¤Ï¡ÖË¬¤ì¤ë¤â¤Î¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡Ä¹Ç¯¥´¥ê¥é¤ò¸¦µæ¤·¤Æ¤¤Æ¸À¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢Èà¤é¤ÏÂ¾¤Î¸ÄÂÎ¤Î»à¤â¸«¤Æ¤¤¤Æ¡¢»à¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤«¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤±¤É¡¢¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¿È¹½¤¨¤Ê¤¬¤éÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ï°ìÀÚ¤Ê¤¤¡£¤¢¤ë¤¬¤Þ¤Þ¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥´¥ê¥é¤¬»à¤òÌÜÁ°¤Ë¤·¤¿¤È¤¤Ï¡¢ÌîÀ¸¤Ç¤âÆ°Êª±à¤Ç¤â¡¢¤À¤ó¤À¤ó¿©¤Ù¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¿©¤¬ºÙ¤¯¤Ê¤ê¡¢¶ÚÆù¤ä»éËÃ¤âÍî¤Á¤Æ¡¢¤É¤ó¤É¤ó¥¬¥ê¥¬¥ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£ÂÎÎÏ¤¬¿ê¤¨¤Æ¡¢»à¤È¤É¤¦¸þ¤¹ç¤¦¤«ºÇ¸å¤Ï¼ª¤â¤¢¤Þ¤êÊ¹¤³¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¼«Á³¤Ë¥¹¡¼¥Ã¤È»à¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£¤½¤ì¤Ï¤Þ¤ë¤ÇÊ©¶µ¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤¤¤¦Â¨¿ÈÊ©¡½¿©¤òÀä¤Ã¤ÆÀ»¤Ê¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ë¤¹¤é´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ì¤Ï°ìÈÖ¤¤¤¤»à¤ËÊý¤È¤¤¤¦µ¤¤â¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ò¤ë¤¬¤¨¤Ã¤Æ¡¢¿Í´Ö¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤Î¤³¤í¤«¤é¤«»à¤òÁ°Äó¤Ë¿ÍÀ¸Àß·×¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÍÀÀ¸¿£¤ò¤¹¤ëÆ°Êª¤Ï¡¢¼¡À¤Âå¤Ë¼«Ê¬¤ÎÀ¸¤ò¾ù¤ë¤³¤È¤¬½ÉÌ¿¤Å¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÌµÀÀ¸¿£¤ÎÀ¸¤Êª¤Ï¡¢Ê¬Îö¤·¤Æ¥¯¥í¡¼¥ó¤ò¤É¤ó¤É¤ó¤Ä¤¯¤Ã¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÀ¤Âå¸òÂå¤È¤¤¤¦³µÇ°¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÍÀÀ¸¿£¤ò¤¹¤ëÆ°Êª¤Ï¸º¿ôÊ¬Îö¤ò¤·¤Æ¡¢¿·¤¿¤ÊÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç¡¢¿·¤·¤¤À¤Âå¤òºî¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¡¡¥À¡¼¥¦¥£¥ó¤Î¿Ê²½ÏÀ¤Ç¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î»ÒÂ¹¤ò¤è¤êÂ¿¤¯»Ä¤¹¸ÄÂÎ¤Î°äÅÁ»Ò¤¬·Ñ¾µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¿Í´Ö¤Ï¤½¤³¤Ë¡Ö¼«Ê¬¡×¤È¤¤¤¦¼«²æ¤ò²êÀ¸¤¨¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Æ°Êª¤â¡¢¸ÄÂÎ¤Ï¸ÄÂÎ¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤Ç¼«Ê¬¤ÎÀ¸¤Êý¤òÀß·×¤·¤¿¤ê¡¢¼«Ê¬¤ÈÂ¾¼Ô¤Î°ã¤¤¤òÇ§¼±¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤òºÝÎ©¤¿¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤ò¹Í¤¨¤¿¤ê¤Ï¤·¤Þ¤»¤ó¡£¼«Â¾¤Î¶³¦¤¬Û£Ëæ¤Ç¡¢¼«Ê¬¤òÆ°¤«¤¹¼çÂÎ¤Ë¤â¤Ê¤ì¤Ð¡¢½¸ÃÄ¤ËÍÏ¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ö»ä¤¿¤Á¡×¤È¤·¤Æ¤ÎÂ¸ºß¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¿Í´Ö¤Ï¾ï¤Ë¼«Ê¬¤ò°Õ¼±¤µ¤»¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦Â¸ºß¤Ç¡¢»à¤òÁ°Äó¤Ë¡¢Í¸Â¤ÎÀ¸¤Î¤¢¤êÊý¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢À¸¤Êý¤ò¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£½¡¶µ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¼«Ê¬¤ò¸«¤Æ¤¤¤ëÄ¶±Û¤·¤¿Â¸ºß¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¤·¡¢¶µ°é¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ò¼Ò²ñ¤«¤é¸«¤¿»ëÅÀ¤ÇÂª¤¨¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¼«Ê¬¤ò³°¤«¤éÐíâ×¤·¤Æ¸«¤ë»ëÅÀ¤Ï¡¢¿Í´Ö¤Ë¸ÇÍ¤ÎÇ§ÃÎÇ½ÎÏ¤Ç¤¹¡£
Í¸ÂÀ¤Î¤Ê¤«¤Ç¿ÍÀ¸Àß·×¤¬»Ï¤Þ¤ë
¡¡¤½¤³¤Ë¤Ï¡Ö»à¤Î¼«³Ð¡×¤¬¿¼¤¯¤«¤«¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¿Í¤ÏÍÄ¾¯´ü¤«¤éÀ®Ä¹¤¹¤ë¤¤¤º¤ì¤«¤ÎÃÊ³¬¤Ç¡¢¿È¶á¤Ê¿Í¤ä¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Î¤¢¤ë¿Í¤Î»à¤ò·Ð¸³¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ç¿Í´Ö¤Ï»à¤¹¤ëÂ¸ºß¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÈÝ¤¬±þ¤Ç¤â¹Í¤¨¤¶¤ë¤òÆÀ¤Þ¤»¤ó¡£»Ò¤É¤â¿´¤Ë¡¢¼«Ê¬¤ÎÌ¿¤ÏÍ¸Â¤Ê¤â¤Î¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¸ç¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÍ¸ÂÀ¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸Àß·×¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¿Í¤Ï¼«Ê¬¤Î¾Íè¤Î»Ñ¤òÃ¯¤«¤Î¤Ê¤«¤Ë¸«¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡ÖÂçÃ«æÆÊ¿¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤«Æ´¤ì¤ë¿ÍÊªÁü¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤ËÌ¤Íè¤Î¼«Ê¬¤Î»Ñ¤ò½Å¤Í¹ç¤ï¤»¤ÆÀ¸¤¤ëÌÜÉ¸¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤½¤³¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÅØÎÏ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢¿Í´Ö¤Î»Ò¤É¤â¤Ï¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¤Ò¤ë¤¬¤¨¤Ã¤Æ¸À¤¨¤Ð¡¢¤½¤ì¤Ï»à¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬ºÇ½ªÅª¤Ë¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤Ç¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¸÷¤êµ±¤¯¤«¤ò¡¢¤¢¤ë¤È¤¸«Äê¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤·¤Æ¤½¤Î»Ò¤ÎÌÜÉ¸¤ò¼þ°Ï¤¬ÃÎ¤Ã¤ÆÇØÃæ¤ò²¡¤¹¤Î¤¬¶µ°é¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Á¥ó¥Ñ¥ó¥¸¡¼¤â¥´¥ê¥é¤Î»Ò¤É¤â¤â¡¢ÌÜÉ¸¤òÎ©¤Æ¤ÆÅØÎÏ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡Æ´¤ì¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡¢³Ø¤Ó¡¢ÅØÎÏ¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ï¿Í´Ö¤Ë¸ÇÍ¤Î¹ÔÆ°¤Ç¤¹¡£
¡¡¸ÀÍÕ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¿Í´Ö¤Ï¡¢¡Ö°ø²Ì´Ø·¸¡×¤ÇÀ¤³¦¤ò¤È¤é¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£°ø²Ì´Ø·¸¤Ï¡¢»þ´Ö¼´¤Ë±è¤Ã¤Æ¡¢Êª»ö¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¸½¾Ý¤òÇÄ°®¤·¤¿¤ê¡¢¤½¤Î¸¶°ø¤òÃµ¤Ã¤¿¤ê¡¢¤³¤ì¤«¤éµ¯¤³¤ë¤³¤È¤ò¿äÏÀ¤¹¤ëÎÏ¤Ç¤¹¡£
¡¡¥´¥ê¥é¤â¥Á¥ó¥Ñ¥ó¥¸¡¼¤â²áµî¤Ëµ¯¤³¤Ã¤¿¤³¤È¤ò²±¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï²¿Ëç¤â¤Î³¨¤Î¤è¤¦¤ËÀÑ¤ß½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¤½¤Î¤¢¤¤¤À¤Î»þ´ÖÅª¤Ê¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ä°ø²Ì¤Ï°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£Àè¤Ë¥¿¥¤¥¿¥¹¤È26Ç¯¤Ö¤ê¤ËºÆ²ñ¤·¤¿¤È¤¤ÎÏÃ¤ò½ñ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»ä¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤¿¤³¤í¤Î»×¤¤½Ð¤¬°ìËç¤Î³¨¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¤È¤¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡²æ¡¹¿Í¤Ï¸ÀÍÕ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢»þ´ÖÇ§¼±¤Î¤Ê¤«¤Ë°ø²Ì´Ø·¸¤òµá¤á¤Æ¡¢²áµî¤È¸½ºß¤ÈÌ¤Íè¤ò¤Ä¤Ê¤®¡¢¤À¤«¤é¤³¤½¤Ê¤¼¡Êwhy¡Ë¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¡Êhow¡Ë¤È¤¤¤¦»×¹Í¤â²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¿ÍÀ¸¤Î»þ´Ö¼´¤ÎºÇ½ª¥´¡¼¥ë¤Ë»à¤¬¤¢¤ë¡£¤É¤ó¤Ê¿Í´Ö¤âÅù¤·¤¯»à¤Ì¡½¡½¤³¤ì¤ò¸ç¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢Í¸Â¤Ê¿ÍÀ¸¤ò¤É¤¦À¸¤¤ë¤«¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¸Â¤é¤ì¤¿»þ´Ö¼´¤Î¤Ê¤«¤Ç»à¤ò¤È¤é¤¨¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¿Í¤ÏÀ¸¤¤ë°ÕÌ£¤ò¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£²¾¤Ë¿Í¤¬»à¤Ê¤Ê¤¤¿ÈÂÎ¤À¤È¤·¤¿¤é¡¢¤Ê¤ó¤É¤Ç¤âÌµ¸Â¤Ë¤ä¤êÄ¾¤»¤ë¤·¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤Ë¤³¤ì¤³¤ì¤òÃ£À®¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦É¬Á³¤Ï²¿¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»þ´Ö¼´¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¥´¡¼¥ë¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÎ®¤ì¤È¤·¤Æ°ÕÌ£¤Î¤¢¤ëÊª¸ì¤òºî¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ä¤Þ¤ê¡¢¿Í´Ö¤Ï¡ÖÎò»ËÅªÂ¸ºß¡×¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢»à¤ò¥´¡¼¥ë¤Ë¤¹¤¨¤¿Í¸Â¤Î»þ´Ö¤Î¤Ê¤«¤Ç¤ß¤º¤«¤é¤ÎÀ¸¤Ë°ÕÌ£¤òµá¤á¤Æ¡¢Ì¿¤òÇ³¤ä¤¹¤Î¤Ç¤¹¡£
°ì´ü°ì²ñ¤È¤¤¤¦³Ð¸ç¤ò»ý¤Ã¤ÆÀ¸¤¤ë
¡¡»à¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤¤¤«¤Ê¤ë·Á¤ÇË¬¤ì¤ë¤«¡¢Ã¯¤Ë¤â¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ä¹´ü¥¹¥Ñ¥ó¤Ç¿ÍÀ¸Àß·×¤òÎ©¤Æ¤Æ¤â¡¢ÆÍÁ³¸òÄÌ»ö¸Î¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢ÉÂµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ»à¤Ì¤³¤È¤À¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¸½Âå¼Ò²ñ¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤¢¤¿¤«¤â¿Í¤Ï»à¤Ê¤Ê¤¤¤â¤Î¤Èºø³Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦Àá¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»à¤Ï¿È¶á¤ÇÃÏÂ³¤¤Ê¤â¤Î¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¼Ò²ñ¤Î¤Ê¤«¤Ç±£¤µ¤ì¡¢¹âÅÙ¤ËÈ¯Ã£¤·¤¿°åÎÅ¤¬¤«¤Ê¤ê¤ÎµßÌ¿¡¦±äÌ¿¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¡¡¿ôÇ¯Á°¤Ë¡¢¡ØLIFESPAN¡¡Ï·¤¤¤Ê¤À¤³¦¡Ù¡Ê¥Ç¥Ó¥Ã¥É¡¦A¡¦¥·¥ó¥¯¥ì¥¢Ãø¡Ë¤È¤¤¤¦ËÜ¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡£¥Ï¡¼¥Ð¡¼¥ÉÂç³Ø°å³ØÉô¤Ç°äÅÁ³Ø¤Î¸¦µæ¤ò¤·¤Æ¤¤¿Ãø¼Ô¤Ï¡ÖÏ·²½¤ÏÉÂµ¤¤Ç¤¢¤ë¡×¤ÈÀë¸À¤·¡¢°äÅÁ»Ò¤ÎÆ¯¤¤¬¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤ë¤Î¤¬Ï·²½¤Ç¤¢¤ê¡¢¥²¥Î¥àÊÔ½¸µ»½Ñ¤ÇÄ¾¤»¤ÐÏ·²½¤ÏËÉ¤²¡¢¼÷Ì¿¤â±ä¤Ð¤»¤ë¤ÈÁÊ¤¨¤¿¤½¤ÎÊó¹ð¤Ï¡¢ÂçÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤¤¤¯¤é°å³Ø¤¬¿ÊÊâ¤·¤è¤¦¤È¡¢ÍÀÀ¸¿£¤Î¸ÄÂÎ¤Ï¤¤¤Ä¤«É¬¤º»à¤Ë¤Þ¤¹¡£
¡¡¤«¤Ä¤Æ¤Î¼íÎÄºÎ½¸Ì±¡¢¤¤¤Þ¤Ç¤â¤½¤¦¤·¤¿Êë¤é¤·¤ò¤¹¤ë¿Í¡¹¤Ï¡¢¿ÍÀ¸¤¬¤½¤ì¤Û¤ÉÄ¹¤¤¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤È¤ß¤Ê¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢»à¤Ï¤¤¤º¤ì¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¤Õ¤¤¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤â¤Î¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤ò¤â¤Ã¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬ËÜÍè¤Î¤¢¤êÊý¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ë¤Ï¡Ö°ì´ü°ì²ñ¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤â¤È¤â¤È¤ÏÀéÍøµÙ¤¬ÃãÆ»¤Î¿´ÆÀ¤È¤·¤Æ¸ì¤Ã¤¿¤³¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¡¢¤Ê¤Ë¤´¤È¤â°ìÀ¸¤Ë°ìÅÙ¤«¤®¤ê¤Îµ¡²ñ¤Ç¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤ÆÀ¿°Õ¤ò¿Ô¤¯¤·¤ÆÎ×¤àÂçÀÚ¤µ¤òÀâ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡»à¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Ï·Ç¯´ü¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢²áÅÙ¤Ë»à¤ò¶²¤ì¤¿¤ê¡¢¼«Ê¬¤¬¤³¤ÎÀ¤¤«¤é¾Ã¤¨¤Æ¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤òÆü¡¹Ýµ¡¹¤È¹Í¤¨¤¿¤Ã¤Æ»ÅÊý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¿ÍÀ¸¤ÏÍ¸Â¤Î»þ´Ö¤À¤«¤é¤³¤½¡¢°ì´ü°ì²ñ¤È¤¤¤¦³Ð¸ç¤ò»ý¤Ã¤ÆÀ¸¤¤ë¡½¡½¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê»×¹Í¤Î¹½¤¨¤Î¤Ê¤«¤Ë¤³¤½¡¢¿Í´Ö¤ÎÀ¸¤¤ë°ÕÌ£¤Ï²£°î¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
