マリナーズのカル・ローリー捕手は10日（日本時間11日）、本拠地T-モバイルパークでのレイズ戦に「2番DH」で先発出場。初回裏の第1打席に3試合連発となる今季45号アーチを放った。

本塁打と打点部門でトップに立つローリーは、現在負傷者リスト入りしている2位アーロン・ジャッジ外野手（ヤンキース）との差を8本塁打に広げた。また、捕手の最多本塁打記録では“伝説的捕手”ジョニー・ベンチ氏（1970年）に並ぶ歴代2位タイに浮上した。



■捕手最多本塁打まであと3本

0ー0で迎えた初回裏。無死一塁で打席に入ったローリーは、相手先発エイドリアン・ハウザー投手の5球目低めのシンカーをすくい上げると、打球は速度112.9マイル（約181.7キロ）、角度23度のライナー性のあたりで右翼スタンドへ。低弾道での45号2ランとなった。ローリーの先制アーチでリードを奪ったマリナーズは、その後も打線が繋がり初回で一挙4得点。序盤で大きく点差を広げたマリナーズが6－3で逃げ切り。レイズを下し7連勝を飾った。ローリーの一発を現地メディアは各所で報道。米メディア『スポーティングニュース』は、ベンチ氏が有する捕手の最多本塁打記録（2位タイ）に並んだことを受け、「ベンチの数字には深い歴史がある。日曜日、カル・ローリーはベンチの記録に追いついた。まだ8月10日なのにである」と報道。ベンチ氏は20世紀で唯一、捕手として本塁打王を獲得するなど“MLB史上最高の捕手”とも称される活躍を見せ、1989年に殿堂入り選手となっている。同メディアは、3試合連発と勢いが止まらないローリーについて、サルバドール・ペレス捕手（ロイヤルズ）が21年に記録した最多本塁打（48本）を更新する可能性は十分にあるとし、「シーズン50本塁打を打つ初の捕手となるだろう」と展望している。