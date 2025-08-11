バスケ男子アジアカップ

バスケットボール男子のアジアカップは10日、予選グループフェーズ第3戦がサウジアラビアのジッダで行われ、日本はグアムに102−63で快勝した。試合を中継したテレビ朝日の特設スタジオでは、広瀬すずが熱戦を見届けていた中、32歳のベテラン富樫勇樹の3ポイント（P）シュートが決まった際のリアクションが話題に。ネット上のファンも「可愛すぎる」と熱視線を送った。

突然発した一言が、ファンを釘付けにさせた。46-30と日本がリードして迎えた第2クォーター（Q）残り1分12秒、富樫が3Pを決めてリードを広げる。テレビ朝日バスケSPブースターとしてスタジオ観戦した広瀬はこのプレーに思わず目を丸くしてガッツポーズ。その直後、両手で指差しながら「とがぴ」と富樫の愛称を口にして好プレーを称えていた。

実際の映像をテレ朝バスケ公式Xが公開。愛らしいリアクションに悶絶したファンからは「すずちゃんからのとがっぴ 可愛すぎる」「すずちゃんがとがぴ言うてる」「広瀬すずの口からとがぴだって〜」「ずっとバスケのゲスト出続けてほしい」「広瀬すずのとがぴっ頂きましたー！」との反応が寄せられ、反響が広がっていた。

2勝1敗の2位でグループを突破した日本は、12日の準々決勝進出決定戦でレバノンと対戦。勝てば、準々決勝でニュージーランドと激突する。



（THE ANSWER編集部）