¡¡¡þ¥Ù¥ë¥®¡¼1ÉôÂè3Àá¡¡¥¢¥ó¥È¥ï¡¼¥×3¡½1¥ë¡¼¥Ù¥ó¡Ê2025Ç¯8·î11Æü¡¡¥¢¥ó¥È¥¦¥§¥ë¥Ú¥ó¡Ë
¡¡ÅìµþV¤«¤é6Æü¤Ë¥Ù¥ë¥®¡¼1Éô¥¢¥ó¥È¥ï¡¼¥×¤Ë´°Á´°ÜÀÒ¤·¤¿ÆüËÜÂåÉ½DF¹ËÅçÍªÅÍ¡Ê24¡Ë¤¬10Æü¡¢²¤½£¥Ç¥Ó¥å¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ù¥ë¥®¡¼1ÉôÂè3Àá¤Î¥ë¡¼¥Ù¥óÀï¤ÇÉé½ý¤·¤¿¡£
¡¡¥¦¥£¥ë¥¹´ÆÆÄ¤«¤é¡Ö¸½ÂåÅª¤Ç¸¤¤¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¡×¤È¹çÎ®Áá¡¹¹â¤¤´üÂÔ¤ò´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¹ËÅç¤Ï¡¢¤¤¤¤Ê¤ê3¥Ð¥Ã¥¯¤Î±¦¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£¤À¤¬1¡½0¤Î¸åÈ¾10Ê¬¤ËÉé½ý¸òÂå¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤ÈÉ¨¤ÎÉé½ý¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡»î¹ç¤Ï2ËÜ¤ÎPKÀ®¸ù¤Ê¤É¤Ç3¡½1¤Çº£µ¨½é¾¡Íø¡£³«Ëë¤«¤é1¾¡2Ê¬¤±¤Ç7°Ì¤Ë¤Ä¤±¤¿¡£¸åÈ¾38Ê¬¤ËÂà¾ì¼Ô¤ò½Ð¤·¤¿¥ë¡¼¥Ù¥ó¤Ï1Ê¬¤±2ÇÔ¤ÇºÇ²¼°Ì¡£MFÌÀËÜ¹Í¹À¡¢DFÂçÆîÂóËá¤Ï¥Õ¥ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£