「強烈なデビュー。孫興慜（ソン・フンミン）の時代が本格的に始まった」。

米メジャーリーグサッカー（ＭＬＳ）は１０日、ホームページをロサンゼルスＦＣのＦＷ孫興慜（３３）で飾り、「ロサンゼルスＦＣ入団３日目にアジア最高のサッカースターがシカゴの満員の観客の前でデビュー戦を行った。まばたきする間に『風の街』（シカゴ）に向かった彼は突破してＰＫを獲得し、同点ゴールを引き出した。アウェーのファンが歓声を送り、涙を浮かべるファンもいた」と伝えた。孫興慜が「ＭＬＳ征服」の始めた。

孫興慜はこの日、米イリノイ州ブリッジビューのシートギークスタジアムで行われたシカゴ・ファイアーとのＭＬＳアウェー試合で１−１の後半１６分に交代投入された。入団３日目だが、前日に就職ビザが発給されて出場が可能になった。３トップの中央に入った孫興慜は両サイドまで幅広く動いた。スピードと相手の裏のスペースを狙う動きに相手チームは苦戦した。

ロサンゼルスＦＣが１−２とリードされていた後半３１分、ナタン・オルダスがスルーパスを出すと、孫興慜は相手ＤＦ２人の間を疾走した。孫興慜は後ろから追うシカゴのＤＦカルロス・テランのタックルを受けて倒れた。主審はビデオ判定の末、ＰＫを宣言した。デニス・ブアンガがこのＰＫを決めた。アウェーで２−２で引き分けたロサンゼルスＦＣは西部カンファレンス５位（１０勝６敗７分け）に順位が一つ上がった。ロサンゼルスＦＣは１７日、ニューイングランド・レボリューションとアウェー試合をする。孫興慜は「いいパスが来たので走っただけ。間違いなくＰＫだった。勝てなかったのは残念」としながらも「プレミアリーグ（ＥＰＬ）のアウェー戦はヤジを受けるが、（アウェーで）これほど歓迎されたのは初めて」と言って笑った。

この日の試合は孫興慜がＭＬＳでどのレベルの選手であるかを如実に見せた。プレーが中断すると中継カメラはベンチの孫興慜をワンショットでとらえ、中継陣は何度も孫興慜に言及した。太極旗（韓国の国旗）やハングルの応援カードを持った現地の韓国人も目立った。試合が終了するとシカゴの選手たちは孫興慜に近づいてユニホームの交換を求めた。ロサンゼルスＦＣのライアン・ホリングスヘッドは「孫興慜は２０−３０分間で我々がやってきたものとは違う活躍を見せ、なぜチームに呼ばれたのかを証明した」と話した。米フロントオフィススポーツによると、孫興慜のユニホームの販売量はリオネル・メッシ（インテル・マイアミ）に続くＭＬＳ全体２位に浮上した。

一方、孫興慜がトッテナム・ホットスパーを離れた中、来季（２０２５−２６）ＥＰＬは２０年ぶりに韓国選手が「ゼロ」となる状況だ。２００５年に朴智星（パク・チソン）がマンチェスター・ユナイテッドに入団して以降初めてだ。昨季２得点に終わったウルバーハンプトンの黄喜燦（ファン・ヒチャン、２９）はチャンピオンシップ（２部）バーミンガムシティに移籍する可能性がある。

トッテナムの梁民赫（ヤン・ミンヒョク、１９）はチャンピオンシップのポーツマスに、ブライトンのユン・ドヨン（１９）はエクセルシオール（オランダ）に、ブレントフォードの金志樹（キム・ジス、２１）はカイザースラウテルン（ドイツ）にレンタルされた。ニューカッスルのパク・スンス（１８）は９日、エスパニョール（スペイン）との親善試合に先発出場し、１軍残留の余地を残した。一方、日本選手は三笘薫（ブライトン）、遠藤航（リバプール）、鎌田大地（クリスタル・パレス）、田中碧（リーズ）、高井幸大（トッテナム）の５人がＥＰＬでプレーする。

韓国国内の中継権者はＭＬＳがアップルＴＶ、ＥＰＬがクーパンプレイだ。ＥＰＬ中継権料は６年間４２００億ウォン（約４４６億円）で、１シーズン７００億ウォン。