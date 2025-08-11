さっすが【しまむら】、、！ 一点投入でコーデ格上げ♡「1,089円ビスチェ」

今季も引き続き注目のアイテム、ビスチェ。Tシャツやブラウスに重ねるだけで印象を変えられるアイテムです。【しまむら】からは、シアーシャギーのおしゃれなビスチェが税込1,089円で登場。今回は@collin_wearさんによるおしゃれコーデとともに、一点投入でコーデを格上げできるアイテムの魅力をご紹介します。淡色ならではの使いやすさにも注目を！

シアーシャギーがおしゃれなビスチェ

【しまむら】「シャギービスチェ」\1,089（税込）

@collin_wearさんイチオシの、モケモケがおしゃれなシャギービスチェ。「存在感があってオシャレな素材感」ながら\1,089（税込）というプチプラぶりに@collin_wearさんも驚いているようです。背中側の上部はゴム仕様になっていて、後ろ姿もキュート。カラーはアイボリーとモカという、甘さを抑えたフェミニンスタイルが叶いそうな2色展開です。

淡色ワントーンコーデで大人可愛く

こちらは白のノースリーブとスカートにアイボリーのビスチェをレイヤード。シンプルなワンツーに一点投入するだけで、一気に異素材ミックスのワンピースのような大人フェミニンな着こなしにランクアップしています。夏素材の帽子やバッグ、サンダルで抜け感を出すことで大人可愛いスタイルが叶い、暑い夏もお出かけしたくなりそうです。

タックインスタイルもサマになる

こちらはコクーンシルエットのパンツとのコーデ。ビスチェは短すぎず長すぎずの丈感なので、タックインもサマになりスッキリと着こなせそう。ビスチェとパンツを同色でまとめているため縦長シルエットが強調され、スタイルアップ効果も期待できそう。ベージュのトップスで大人っぽさをさりげなくプラスし、黒のバッグとサンダルでシックに引き締めています。

上品な大人のモカコーデ

こちらはモカカラーのセンタープレスのパンツと合わせた上品なコーデ。こちらはビスチェをタックアウト。気になる腰回りを自然にカモフラージュしてくれるのも大人世代には嬉しいポイントです。レース素材のトップスにシアー感のあるブラウスをラフに羽織って、ヘルシーな肌見せスタイルも甘すぎないフェミニンさを醸し出し、マネしたいテクに。

writer：Yuri.H