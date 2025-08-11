徳島市の阿波おどりは１１日に開幕する。

期間中、屋外演舞場に加え、舞台公演やおどりロードなどで演舞が繰り広げられる。１５日まで。

◇

阿波おどりに魅せられ、高知県四万十町から徳島市に移住した若者がいる。会社員の喜多航太郎さん（２７）で、高い技量を持つ「有名連」の娯茶平（ごぢゃへい）に所属。「お客さんと一体になって踊りたい」と開幕を心待ちにしている。

埼玉県桶川市出身。地方で仕事をしたいという思いから、大学卒業後は旅館での勤務を経て、２０２２年からは四万十町で塾のスタッフとして働き始めた。

初めて阿波おどりを見たのは２３年１０月。知人に誘われて阿波おどり会館を訪れ、有名連の公演を目にした。男踊りの踊り手が見せる力強い表情や細部にこだわった動きに「人生をかけている人がいる」と感じ、本や動画で研究した。

娯茶平を知ったのはユーチューブで、ＳＮＳで連絡を取って徳島市での練習に参加。２週間に１回程度、片道３時間ほど車を運転して四万十町から加わった。土、日曜には徳島市内の体育館の一室を借り、男踊りのリーダー武市将一さん（５４）らの指導を受けた。

昨夏には初めて徳島市の阿波おどりに出演し、演舞場で踊りを披露。徳島に移住する思いが強まった。昨年度末までは塾での仕事を続け、今年４月から徳島市の企業に転職した。武市さんは「県外からの入連希望者はいるが、衣食住を忘れて踊りに振り切っている人は初めて」と情熱に驚く。

現在は週５回の練習に毎日参加しており、今後の目標について「世界中で阿波おどりをしたい。無意識に踊ってもきれいに見えることを目指す」と語った。（荒川紘太）