¡¡£Ê£ÒÀ¾ÆüËÜ¤Ï¡¢2025Ç¯8·î11Æü¡Ê10»þ¸½ºß¡Ë¤Î¡¢±¿¹Ô¾õ¶·¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£°øÈþÀþ¡¦ÇìÈ÷Àþ¡¦·ÝÈ÷Àþ¤Ç±¿Å¾¤Î¸«¹ç¤ï¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢°øÈþÀþ¡¦ÇìÈ÷Àþ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï½ç¼¡ºÆ³«¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£
¡ÚÇìÈ÷Àþ¡Û
¡»²¬»³±Ø～¿·¸«±Ø´Ö¡¡»ÏÈ¯Îó¼Ö¤«¤éÄÌ¾ï¤É¤ª¤ê±¿Å¾¡£
¡»¿·¸«±Ø～ÊÆ»Ò±Ø´Ö¡¡»ÏÈ¯Îó¼Ö¤«¤é±¿Å¾¤ò¸«¹ç¤ï¤»¡£²¼µ¤ÎÎó¼Ö¤«¤é±¿Å¾¤òºÆ³«¤¹¤ëÍ½Äê¡£
¡¡¡¡¢ã¿·¸«¢ÍÊÆ»ÒÊýÌÌ¢ä
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦¿·¸«±Ø¡Ê£±£±»þ£°£²Ê¬¡ËÈ¯¢ÍÊÆ»Ò±Ø¡Ê£±£³»þ£°£¸Ê¬¡Ë¹Ô¤
¡¡¡¡¢ãÊÆ»Ò¢Í¿·¸«ÊýÌÌ¢ä
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦ÊÆ»Ò±Ø¡Ê£±£±»þ£±£µÊ¬¡ËÈ¯¢Í¿·¸«±Ø¡Ê£±£³»þ£±£±Ê¬¡Ë¹Ô¤
¡ÚÉ±¿·Àþ¡Û
¡»ÄÅ»³±Ø～¿·¸«±Ø´Ö¡¡»ÏÈ¯Îó¼Ö¤«¤é±¿Å¾¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¹¤Ç¤Ë±¿Å¾¤òºÆ³«¡£
¡»¾å·î±Ø～ÄÅ»³±Ø´Ö¡¡»ÏÈ¯Îó¼Ö¤«¤éÄÌ¾ï¤É¤ª¤ê±¿Å¾¡£
¡Ú°øÈþÀþ¡Û
¡»ÃÒÆ¬±Ø～ÄÅ»³±Ø´Ö
¡¡»ÏÈ¯Îó¼Ö¤«¤é±¿Å¾¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£¸å¡¢½ç¼¡±¿Å¾¤òºÆ³«¤¹¤ëÍ½Äê¡£
¡Ú·ÝÈ÷Àþ¡Û
¡»¿·¸«±Ø～È÷¸åÍî¹ç±Ø´Ö
»ÏÈ¯Îó¼Ö¤«¤é±¿Å¾¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤Þ¤¹¡£
¢¨±¿Å¾ºÆ³«¤Ï·è¤Þ¤ê¼¡Âè¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£