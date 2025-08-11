自民党の河野太郎氏が１０日、Ｘを更新。この日放送されたＴＢＳ系「サンデー・ジャポン」で共演したアイドルを「フォローバックしました」と告白した。

河野氏は、１０日放送のサンジャポに生出演し自民党内のゴタゴタについてコメント。その中でアイドルグループ・ＣＡＮＤＹ ＴＵＮＥの村川緋杏が「自民党は世間の空気読めてますか？」と質問。「自民党議員の方が石破さんの責任追及のニュースを見かけるが、今やるべきは世間の皆さんの声を聞くべきなのかなと思うし、投票率も若い人の関心も高まった。若手の方からの政治離れ起こらないか心配」と意見。

これに河野氏は「石破さんがどうかじゃなく、自由民主党、なにをやるの？っていうのが大事。今回の参院選、自民党のメッセージが何だったの？って誰も知らない、覚えていない。そういうところは若い世代だけではなく、自民党、何を実現するの？とメッセージを出さなかったのは大いに反省」と述べた。

放送後、村川はＸで「サンデージャポンありがとうございました。政治について沢山勉強になりました。河野さんにも会えて嬉しかった」と投稿。すかさず河野氏は村川の投稿をリポストし「フォローバックしました」と嬉しそうにつぶやいていた。