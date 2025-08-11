¾¾²¬çýÍ¥¡Ö½Ð¸ý¤â¥´¡¼¥ë¤â¤Ê¤¤Èþ¤ÎÀ¤³¦¡×¥Í¥È¥Õ¥ê¡Ö¥À¥¦¥ó¥¿¥¤¥à¡×¤ÇÃçÎ¤°Í¼Ó¤ÈÈþÍÆ³°²Ê°å¥Ð¥È¥ë
¾¾²¬çýÍ¥¡Ê30¡Ë¤¬¡¢Netflix¥·¥ê¡¼¥º¡Ö¥À¥¦¥ó¥¿¥¤¥à¡×¡Ê26Ç¯¤ËÀ¤³¦ÆÈÀêÇÛ¿®¡Ë¤Ë¼ç±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬11Æü¡¢È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£ºîÉÊ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤ÏÈþÍÆÀ°·Á¶È³¦¡£¥À¥¦¥ó¥¿¥¤¥à¤Ï¡¢¥µ¥Ê¥®¤¬³Ì¤òÇË¤Ã¤Æ¤Á¤ç¤¦¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÂç»ö¤Ê»þ´Ö¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡£
¾¾²¬¤Ï¡¢Å·ºÍÅª¤Ê¥ª¥Úµ»½Ñ¤Ç¡ÖÌ¿¤òµß¤¦¡×¤³¤È¤ò¿®¾ò¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â·ÁÀ®³°²Ê°å¤«¤éÈþÍÆ³°²Ê°å¤ØÅ¾¿È¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¼ç¿Í¸ø¡¦¾ÂÅÄÊ¸¤ò±é¤¸¤ë¡£¥«¥ê¥¹¥ÞÈþÍÆ³°²Ê°å¤È¤·¤Æ¡ÖÈþ¤·¤µ¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¿Í¤òµß¤¦¡×¤³¤È¤ò¥â¥Ã¥È¡¼¤È¤·¡¢Ê¸¤ÈÂÐÎ©¤¹¤ë¥«¥ê¥¹¥ÞÈþÍÆ³°²Ê°å¡¦±ó»³ô¥¤òÃçÎ¤°Í¼Ó¡Ê35¡Ë¤¬±é¤¸¤ë¡£
²áÇ®¤¹¤ëÈþÍÆÀ°·Á¥Ö¡¼¥à¤ÎÃæ¡¢Èþ¤òÄÉ¤¤µá¤á¤ë¿Í¡¹¤Î³ëÆ£¤äÀ¸¤¤Å¤é¤µ¤òÄÌ¤·¤Æ¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈºîÉÊ¤È¤·¤ÆÉÁ¤½Ð¤¹¡£´ÆÆÄ¤Ï¡¢24Ç¯¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¥¢¥ó¥á¥Ã¥È¡¡¤¢¤ëÇ¾³°²Ê°å¤ÎÆüµ¡×¤ò¼ê¤¬¤±¤¿YukiSaito»á¤¬Ì³¤á¤ë¡£3¿Í¤Ï¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¾¾²¬çýÍ¥¡Ê¾ÂÅÄÊ¸Ìò¡Ë¡¡¿·¤·¤¤Ä©Àï¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¬±é¤¸¤ë¾ÂÅÄÊ¸¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¿Í¤â½õ¤±¤ë¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢ÊÐ¸«¤â¤¿¤Ã¤×¤ê¤À¤·¡¢¸ý¤¬°¤¤¤·¡¢¾¡¼ê¤Ç¡¢Ç¼ÆÀ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤·¤«Æ°¤¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤Ç¤â²ÈÂ²¤ò¼é¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ÅØÎÏ¤·¡¢°Õ»Ö¤Î²êÀ¸¤¨¤¿¤â¤Î¤ÏÅÓÃæ¤Ç¼êÊü¤·¤¿¤ê¤·¤Ê¤¤Ê¸¤¬»ä¤Ë¤Ï¿®¤¸¤é¤ì¡¢Íê¤â¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÈþÍÆÀ°·Á¤ÎÉ½¤âÎ¢¤âÉÁ¤¯º£ºî¤Ï¡¢½Ð¸ý¤â¥´¡¼¥ë¤â¤Ê¤¤Èþ¤ÎÀ¤³¦¤ò¤Ï¤Ã¤¤ê¤È±Ç¤·½Ð¤·¤Þ¤¹¡£Û£Ëæ¤Ê¤â¤Î¤Ï¡¢¤â¤Ã¤ÈÛ£Ëæ¤Ë¡£¤¢¤ëÄøÅÙ¼«Í³¤ËÁªÂò¤Ç¤¤ë»þÂå¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¼«Ê¬¤´¤È¤È¤·¤Æ¤·¤Ã¤«¤êÇº¤á¤ëºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃçÎ¤°Í¼Ó¡Ê±ó»³ô¥Ìò¡Ë¡¡Ä©ÀïÅª¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤ËºÇ½é¤Ï¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Èþ¤È¸þ¤¹ç¤¦¤³¤ÎÀ¤³¦¤Ï»ä¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆÃÊÌ¤Ç¡¢Âç¹¥¤¤Ê¾ì½ê¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ô¥¤È¤¤¤¦½÷À¤ÎÍÉ¤ì¤ä¶¯¤µ¤òÃúÇ«¤Ë±é¤¸¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤¬Ã¯¤«¤Î¿´¤ä¿ÈÂÎ¤Ë¸÷¤òÆÏ¤±¡¢¼«Ê¬¤ò°¦¤·¡¢ÂçÀÚ¤Ë¤Ç¤¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
Yuki Saito´ÆÆÄ¡¡ÆüËÜÈ¯À¤³¦¤Î¿Í¡¹¤Î¿´¤Ë¶Á¤¯ºîÉÊ¤Ë¡¢Íê¤ì¤ë¥Á¡¼¥à¤È¶¦¤ËNetflix¤ÇÄ©Àï¤Ç¤¤ëÆü¡¹¤Ë´¶¼Õ¤Ç¤¹¡£¤è¤ê¥ª¡¼¥×¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÈþÍÆÀ°·Á¶È³¦¤Î¸÷¤È°Ç¤ò¥ê¥¢¥ë¤ËÉÁ¤¡¢Èþ¤òÄÉµá¤¹¤ë¿Í¡¹¤Îº¬Äì¤Ë¤¢¤ë¿´¤Î³ëÆ£¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Â¿ÍÍ¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¤òÄó¼¨¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¾¾²¬çýÍ¥¤µ¤ó¤ÈÃçÎ¤°Í¼Ó¤µ¤ó¤È¤¤¤¦¿¿µÕ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò»ý¤ÄÇÐÍ¥¤¬ÂÐÎ©¤·¡¢Ç§¤á¹ç¤¦¡£Æó¿Í¤ÎÁ¡ºÙ¤Ê¤ä¤ê¤È¤ê¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ë¤ï¤º¤«¿´¤ÎÍÉ¤ì¤ò¸«Æ¨¤µ¤º¤Ë¼ý¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¸«¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤Î¿´¤Ë¶Á¤¯¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£