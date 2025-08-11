ËÌÄ«Á¯¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤â»àµî¡Ä»Ø´ø´±ÂàÇ¤¸å¤ËÃ¦ËÌ¡¢°Û¿§¤Î·ÐÎò
10Æü¤ËÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼»Ë¾åºÇ¹â¤ÎÁª¼ê¤Î°ì¿Í¤À¤Ã¤¿³øËÜË®ÌÐ»á¤¬ÇÙ±ê¤Î¤¿¤á¤Ë81ºÐ¤ÇÂ¾³¦¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢ËÌÄ«Á¯¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤âË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡Ø스포츠경향¡Ù¤Ê¤ÉÊ£¿ô¤Î´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤«¤Ä¤ÆËÌÄ«Á¯ÂåÉ½¤Î»Ø´ø´±¤òÌ³¤á¤¿¥à¥ó¡¦¥®¥Ê¥à¤¬9Æü¤Ë»àµî¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£»à°ø¤ÏÏ·¿ê¤Ç¡¢µýÇ¯¤Ï77ºÐ¡£
¥à¥ó¡¦¥®¥Ê¥à¤ÏÁª¼ê¤È¤·¤Æ¡¢1969Ç¯¤«¤é1976Ç¯¤Þ¤ÇËÌÄ«Á¯ÂåÉ½¤ÎFW¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿¸µ¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¡£¾®ÊÁ¤Ê¤¬¤é¥¹¥Ô¡¼¥É¤ËÍ¥¤ì¤¿Áª¼ê¤È¤·¤ÆÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
°úÂà¸å¤Ï»ØÆ³¼Ô¤È¤Ê¤ê¡¢´Ú¹ñ¤ÈËÌÄ«Á¯¤¬ÆîËÌÅý°ì¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¤¿1991Ç¯¥ï¡¼¥ë¥É¥æ¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢ËÌÄ«Á¯Â¦¥³¡¼¥Á¤È¤·¤Æ¥Ù¥¹¥È8¿Ê½Ð¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢U-20ËÌÄ«Á¯ÂåÉ½¤ä½÷»ÒÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤òÎ¨¤¤¤Æ¹¥À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¡¢1999Ç¯¤«¤é2000Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¤ÏËÌÄ«Á¯AÂåÉ½¤Î´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿¡£
2000Ç¯¤Î¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤òºÇ¸å¤Ë»Ø´ø´±¤òÂà¤¡¢2003Ç¯8·î¤Ë¤Ï²ÈÂ²¤È¤È¤â¤ËÃ¦ËÌ¡£Ãæ¹ñ¤ò·ÐÍ³¤·¤ÆÍâÇ¯1·î¤Ë´Ú¹ñ¤ØÆþ¹ñ¤·¤¿¡£
Æ±¤¸Ì±Â²¤È¤Ï¤¤¤¨´Ú¹ñ¤ÈËÌÄ«Á¯¤Î°Û¤Ê¤ëÊ¸²½¤Ë¸ÍÏÇ¤¦Ã¦ËÌ¼Ô¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£¤¿¤ÀÆ±»á¤Ï¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ï¤É¤³¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¤âÆ±¤¸¡×¤È±¶»³Âç³Ø¤Ê¤É¹ñÆâ¤ÎÂç³Ø¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ë¤Æ»ØÆ³³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£