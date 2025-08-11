DeNA¤¬50¼þÇ¯µÇ°¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖBALLPARK¡¡BRICK¡¡STORIES¡×¤ò»ÏÆ°
¡¡DeNA¤È²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ï11Æü¡¢²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à50¼þÇ¯µÇ°¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡ÖBALLPARK¡¡BRICK¡¡STORIES¡×¤ò»ÏÆ°¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡Æ±´ë²è¤Ç¤Ï¡¢Ì¾Á°Æþ¤êµÇ°¥ì¥ó¥¬¤ò5Ç¯´Ö²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ËÀßÃÖ¤¹¤ë¸¢Íø¤òÈÎÇä¤¹¤ë¡£´ë²è¤ÎÇä¾å¤Ï¡¢²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤òÌ¤Íè¤Ø·Ò¤°¤¿¤á¤Î»ÜÀß´ÉÍý°Ý»ýÈñ¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤¹¤ë¡£
¡¡¢£¡ÖBALLPARK¡¡BRICK¡¡STORIES¡×¡¡³µÍ×
¡¡¡ÚÀßÃÖ´ü´Ö¡Û¡¡
¡¡26Ç¯4·î¡Á30Ç¯¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¤Þ¤Ç
¡¡¡ÚÃêÁª¿½¹þ´ü´Ö¡Û¡¡
¡¡25Ç¯8·î11Æü¡Á15Æü11»þ59Ê¬
¡¡¢¨¾ì¹ç¤Ë¤è¤ê¡¢2¼¡¼õÉÕ¼Â»Ü
¡¡¡Ú¥ì¥ó¥¬¥µ¥¤¥º¡Û¡¡
²£Ìó227mm¡ß½ÄÌó60mm
¡¡¡ÚÀßÃÖ¥¨¥ê¥¢¡Û
¡¡¡¦LEGEND¡¡AREA¡ÊY¥Ç¥Ã¥3¡¦4¥²¡¼¥È´Ö¡Ë
¡¡¡¦PLAY¡¡AREA¡Ê²óÍ·¥Ç¥Ã¥¡Ë
¡¡¡¦WELCOME¡¡AREA¡ÊTHE¡¡WING¡¡STAR¡¡SIDE¡¡ENTRANCE¡Ë
¡¡¡Ú²Á³Ê¡Û5Ëü±ß¡¢4Ëü±ß¤Û¤«³Æ¼ï¡ÊÀÇ¹þ¤ß¡Ë
¡¡¢¨ÆÃÅµ¤Û¤«¾ÜºÙ¤ÏµåÃÄHP¤Ë¤Æ