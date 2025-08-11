¡Ú¸½¾ì²èÁü¡ÛÉÕ¶á¤Ç¤ÏÂÀ×¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤â...¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ìÃËÀ(65)¤¬´é¤Ê¤É¤Ë¥±¥¬¡¡²Æº×¤ê¤Îµ¢¤ê¤ËÁø¶ø¡Ê»³·Á¡¦¸ÍÂôÂ¼¡Ë
¤¤Î¤¦Ìë¡¢»³·Á¸©¸ÍÂôÂ¼¤ÎÏ©¾å¤Ç£¶£µºÐ¤ÎÃËÀ¤¬¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¸½¾ìÉÕ¶á¤Ç¤Ï¥¯¥Þ¤È¤ß¤é¤ì¤ëÂÀ×¤â¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤¤Î¤¦¸á¸å£¹»þÈ¾¤´¤í¡¢»³·Á¸©¸ÍÂôÂ¼¤ÎÏ©¾å¤Ç£¶£µºÐ¤ÎÃËÀ¤¬¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÃËÀ¤Ïº¸ËË¤äÆ¬¤Ê¤É¤ò¤Ò¤Ã¤«¤«¤ì¡¢ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°Õ¼±¤Ï¤¢¤êÌ¿¤ËÊÌ¾õ¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¸½¾ì¤Ï¸ÍÂôÂ¼Ìò¾ì¤«¤éÀ¾¤ËÌó£²£°£°¥áー¥È¥ë¤ÎÏ©¾å¤Ç¤¹¡£
ÃËÀ¤ÏÃÏ¶è¤Î²Æº×¤ê¤Ë¹Ô¤Ã¤¿µ¢¤ê°ì¿Í¤ÇÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¡¢¥¯¥Þ¤ËÁø¶ø¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¥¯¥Þ¤ÎÂÎÄ¹¤ÏÌó£±¡¥£µ¥áー¥È¥ë¤Ç¡¢¸½¾ì¤«¤éÎ©¤Áµî¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¸½¾ì¤«¤é£±£°£°¥áー¥È¥ë¤Û¤É¤Îµ÷Î¥¤Ë¤¢¤ëÈª¤Ç¤Ï¥¯¥Þ¤È¤ß¤é¤ì¤ëÂÀ×¤¬¤ß¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤¬¥Ñ¥È¥«ー¤ò½ÐÆ°¤µ¤»¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ·Ù²ü¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡¡