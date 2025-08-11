年収450万円の私でも「野原ひろし」のような“持ち家・車・専業主婦・子ども2人”の暮らしは可能でしょうか？

年収450万円の手取りはどれくらい？

年収450万円のサラリーマン世帯の手取りは、社会保険料や税金を引くと年間約352万円、月にすると約29万円です。配偶者が専業主婦であれば「配偶者控除」が適用され、手取りは数万円増える可能性があります。

ここで押さえておきたいのは、手取り＝生活に使えるお金ということ。住宅ローンや車の維持費、子どもの教育費は、この中から賄わなければなりません。したがって、どんなに年収が同じでも、固定費の割合によって生活の余裕は大きく変わります。



「持ち家・車・専業主婦・子ども2人」の生活は可能か？

年収450万円で 持ち家と車があり、専業主婦の妻と子ども2人がいる生活は可能なのでしょうか。以下で大まかな金額を計算してみましょう。



・住宅ローン

金融機関が貸し出す住宅ローンの借入可能額は年収の5倍から9倍まで幅があります。年収450万円の場合、約2250万円から最大で4000万円以上の借入も可能です。

ただし、無理なく返済できる借入額は月々6～9万円程度の返済を目安にするとよいでしょう。ボーナス払いなしで月8～9万円程度の返済は現実的な目標になります。



・車の維持費

車は本体価格のほか、保険料、車検、燃料費など年間30～50万円程度の維持費がかかります。車1台なら手が届きますが、2台以上になると維持費が大きく増え、家計の負担になります。



・子育て費用

文部科学省の「令和5年度子供の学習費調査」によると、公立小中学校に通う子ども2人分の教育費（学費や習い事を含む）は、小学校が約33万6000円、中学校が約54万2000円なので、2人分だと約87万8000円になります。高校・大学進学を考慮するとさらに教育費は増加します。

結論、持ち家・車・専業主婦・子ども2人の生活は不可能ではありませんが、かなりタイトな家計になります。

固定費を抑えれば実現は可能ですが、旅行や趣味などの自由に使えるお金は制限されることが多いです。家計の見直しや節約が必要です。



まとめ

「野原ひろし的暮らし」は、年収450万円でも可能です。ただし、東京や大都市圏では難易度が上がりますし、無計画では破綻しかねません。

大切なのは、「理想」を数字に落とし込み、現実的な範囲で形にすること。住宅や車をどう選ぶか、生活費をどう抑えるかを家族で話し合いながら進めれば、理想は意外と手の届く場所にあります。



出典

文部科学省 令和5年度子供の学習費調査

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー