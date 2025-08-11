「この人、女心を分かってる！」と思われる男性の振る舞い９パターン
モテる男性は、女性の気持ちを察するのが上手なもの。では、女心を分かっている男性は女性に対してどのような振る舞いをしているのでしょうか。『オトメスゴレン』女性読者の意見をもとに、「『この人、女心を分かってる！』と思われる男性の振る舞い」を紹介します。
【１】女性が言う前に、トイレ休憩のタイミングを作ってくれる。
「向こうが行くならついでに私も…と言いやすい」（２０代女性）と、女性は自分からトイレに行きたいと言いづらいため、男性が言ってくれると助かるようです。食事が終わってお店を出る前などに、声をかけてあげるといいでしょう。
【２】食事が終わったあと、デザートを食べようと提案してくれる。
「自分だけ頼むのも悪いし、『何か甘いもの食べたいね』と言ってもらえると嬉しい」（２０代女性）と、女性の別腹に付き合ってあげることも大切なようです。少量で色々な種類のデザートを頼むなど、気の利いたオーダーの仕方をしてみましょう。
【３】「今俺もメールしようと思ってた」など、女の子が喜びそうなセリフを言ってくれる。
「女子が喜ぶポイントを知ってるなぁと思う。でもやっぱり嬉しい」（１０代女性）と、女の子が喜びそうなセリフは照れずに口に出した方がいいようです。どうでもいい内容のメールが届いても、こうした返信をしてあげると喜ばれるでしょう。
【４】重い荷物を持ったり車道側を歩くなど、さりげなく女の子扱いをしてくれる。
「紳士的な振る舞いは自然なほど素敵」（３０代女性）と、さりげないエスコートができる男性も女心をつかんでいるようです。イスを引いたりドアを開けるなどの気遣いは、わざとらしくならないよう気を付けましょう。
【５】悩み相談に対し、口を挟まず「しんどかったね」と受け止めてくれる。
「アドバイスよりもまずは共感してほしい」（２０代女性）と、意見ではなく自分を認める言葉をかけてほしいのが、女性の本音のようです。女性の悩み相談は、答えを求めているのではなく聞いてもらうのが目的だと覚えておきましょう。
【６】オチのないどうでもいい長話を、楽しそうに聞いてくれる。
「女性特有のつまらない話を『うんうん』と聞ける人はさすが」（２０代女性）と、長話にも楽しげに付き合ってくれる男性は高評価のようです。「だからどうしたの？」などと割り込まず、「へぇー！ それでそれで？」とリアクション上手になりましょう。
【７】落ち込んでいるときに、頭をぽんぽんしてくれる。
「優しくしてほしいときだからキュンとして抱きつきたくなる」（１０代女性）と、弱ったときの「頭ぽんぽん」に多くの女性が心を奪われているようです。女性が元気のない素振りを見せていたら、さりげなく頭をぽんぽんしたり、なでてあげるといいでしょう。
【８】頑張ったネイルやオシャレな服装を褒めてくれる。
「努力したところを褒めてほしいのが女心」（３０代女性）と、気合いを入れたオシャレポイントをしっかり見てくれる人には、好感度も上がるようです。デートのときは、ネイルやアクセサリーのような細かい部分にも注目してみるといいでしょう。
【９】髪型の変化に、いち早く気付いてくれる。
「前髪を切っただけでも、ちゃんと気付いてくれたんだと嬉しくなる」（２０代女性）と、髪型の変化は女性にとって触れてほしいポイントのようです。「前のほうがよかった」などの否定的な意見は言わず、「どっちもよく似合うね」と笑顔で褒めましょう。
ほかに「この人、女心を分かってる！」と思われている男性の振る舞いにはどのようなものがあるでしょうか。みなさんのご意見をお待ちしております。（池田香織／ｖｅｒｂ）
