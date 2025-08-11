◆米大リーグ ドジャース４―５ブルージェイズ（１０日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１０日（日本時間１１日）の本拠地・ブルージェイズ戦で「１番・ＤＨ」で先発出場。リーグ最多タイ４１号となる初回先頭アーチ含む２安打１打点１盗塁の活躍を見せたが、最終９回の絶好機を生かせなかった。

サヨナラの絶好機に立ちはだかったブ軍の２３歳新人左腕フルーハティは試合後、「満塁でショウヘイ。厳しい状況だったけれど、自分はとても興奮していて、すごくテンションが上がっていた。正直、意識が飛んでいて、そこで何が起きたのか全く覚えていないんだ」と、興奮冷めやらぬ様子だった。

ドジャースが１点を追う９回は８回途中からマウンドに上がったホフマンが大荒れで、３四球で１死満塁。大谷が打席に向かうと、今季デビューの救援左腕フルーハティが８番手でマウンドへ。フルカウントから２度ファウルで捉えきれず、９球目は見逃せば、同点の押し出し四球となる低めスライダーに手を出し、大谷のバットが空を切った。一気に流れが変わると、続くベッツも三ゴロに倒れた。

大仕事をやってのけたブ軍新人左腕は「本音を言えばダブルプレーをとりたかったけれど、翔平をアウトにできてクールだった。彼は球界屈指の打者だから、絶対にミスはできなかった。毎回、意識を失うように、投げていきたい（笑）まだ汗が止まらないよ」と、充実の汗をぬぐった。