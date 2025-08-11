【実写版 ONE PIECE】シーズン2初出し映像公開！ シーズン3も制作決定
Netflix シリーズ実写版『ONE PIECE』の ”シーズン2” ＝「INTO THE GRANDLINE」を2026年に世界独占配信する。8月9日（土）、10日（日）に開催された「ONE PIECE DAY25」のSPECIAL ステージにてシーズン2の初出し映像が公開された。
『週刊少年ジャンプ』（集英社）で連載中の『ONE PIECE』は、尾田栄一郎による日本を代表する世界的人気コミック。伝説の海賊王ゴールド・ロジャーが残した「ひとつなぎの大秘宝（ワンピース）」を巡り、モンキー・D・ルフィ率いる海賊「麦わらの一味」が大海原へと繰り出す壮大な海洋冒険ロマンだ。シーズン2では、常識を超えた海 ”偉大なる航路（グランドライン）” での大冒険が描かれる。
このたび、全ての『ONE PIECE』ファンに捧ぐ祭典「ONE PIECE DAY25」〈8／9（土）＆10（日）開催〉のDAY2のSPECIALステージにて、スケールアップした ”偉大なる航路（グランドライン）” での大冒険の一端を映す、壮大で臨場感溢れるシーズン2 初の初出し映像がファーストルックとともに世界解禁。加えて、シーズン2の配信開始よりも前に、シーズン3の制作が決定するという吉報も発表された。年内に南アフリカ・ケープタウンにて撮影が開始される予定だ。
そして、シーズン1でウソップの日本語版吹替を担当した山口勝平が特別MCを務めるステージには、遂に来日を果たしたルフィ役のイニャキ・ゴドイが日本のファンの前へ初めてサプライズで姿を現し、『ONE PIECE』愛や日本愛を ”日本語で” 熱弁、会場は空前絶後の盛り上がりを見せた。
公開された予告では、ローグタウン、リヴァース・マウンテン（双子岬）、ウイスキーピーク、リトルガーデン……といった世界が映し出され、シーズン1を超える興奮とスリルに満ちた大冒険に期待がかかる。映像には、秘密犯罪会社バロックワークスの副社長であり最高司令官のミス・オールサンデー（演：レラ・アボヴァ）や、ミス・ウェンズデー（演：チャリスラ・チャンドラン）、海軍本部のスモーカー（演：カラム・カー）といったクセ者たちも登場し、かつてない危険な旅を予感させる。さらには、船すら見下ろす巨人ブロギー（演：ブレンダン・マーリー）や、ケタ違いの大きさを誇る巨大クジラ、ラブーンの姿も！ さらに映像は、手に汗握る興奮のバトルシーンも満載。ゾロの剣術、サンジの体術、そしてルフィが放つ ”ゴムゴムの銃乱打（ガトリング）” など、疾走感と迫力に満ちたアクションにも注目だ。 ”東の海（イーストブルー）” での冒険を経て、成長を果たしたルフィら ”麦わらの一味” に新たに待ち受けるのは果たして――。
そして、「ONE PIECE DAY25」内では、【Netflix シリーズ実写版「ONE PIECE」SPECIAL ステージ】が開催。アニメ放送開始から現在まで声優を務め、シーズン1でもウソップの吹替声優を担当してきたレジェンドのひとり、山口勝平が特別MCとしてステージに登場すると、早速温かい歓声に包まれた。そんな中、レゴ（R）ブロックでできた ”電伝虫” の ”着信音” が会場を静寂へ包み込む。受話器の向こうからは、まさかのイニャキの声。突如、「まだONE PIECE DAY に行ったことがないんですよね〜、行こうかな？」と声が会場に響いた次の瞬間、会場のファンの目の前を飄々と駆け抜けながら、イニャキが登場。これまで幾度か日本へ訪れていたイニャキだが、日本のファンの前に姿を見せるのは今回が初。彼にとって本作は俳優人生のターニングポイントとも言える作品であり、これまでも、『ONE PIECE』や尾田栄一郎、そして日本への愛情を熱く公言してきた。日本の文化を深く理解するために日本語の勉強も本格的に開始し、日本を個人的に訪れた際は、東京・福岡・京都・広島・神戸・熊本へ足を運んだ際の様子を自身のInstagramで披露している。ステージではそんな愛する日本、そして『ONE PIECE』のファンを目の前にして、嬉しさのあまり笑顔をこぼれさせながら、「こんにちはみなさん！ イニャキ・ゴドイです。はじめまして。よろしくお願いします！ 『ONE PIECE』が大好きなみなさんと、ここで一緒に楽しめることがとっても嬉しいです！」と元気よく日本語で挨拶。山口が「日本語すごくない！？」と驚くと、「みなさんと話したくて
、日本語の勉強をしています！ 『ONE PIECE』をちゃんと日本語でも分かりたいです！ 日本でも少し暮らしていていたこともあって、焼肉が大好きです！」と熱く回答。愛らしいイニャキの姿に会場中が笑顔に包まれた。
そしてイニャキが「実は…ONE PIECE DAY のために、特別な宝を持ってきました！」と語ると、掛け声とともに遂にシーズン2初出し映像が披露され、その圧倒的スケールと臨場感に会場は大歓声と大拍手が巻き起こった。シーズン2こと「INTO THE GRANDLINE」についてイニャキは「たくさんの新しいキャラクターが出てきます。ミステリアスなミス・オールサンデー、いつもまじめなスモーカー、ミス・ウェンズデー、僕のお気に入りラブーン、かわいすぎる！ シーズン2のキャラクターたちはとてもおもしろそうです！」と大きな身振り手振りで語りつつ、撮影エピソードについて山口から聞かれると「真剣佑さんと沢山トレーニングしました！」とゾロ役・新田真剣佑との仲睦まじいエピソードを告白。またイニャキは、「グランドラインは『ONE PIECE』の世界で一番危険な場所です。イーストブルーより、ここにいる海賊とマリンはもっと強い。麦わらたちは絶対楽しい冒険をすると思います」と物語について語った。
そしてイニャキは尾田栄一郎とのエピソードについて「尾田さんがケープタウンに来ることをみんな楽しみにしていました。尾田さんが着いて、若い時に描いた漫画が本当の世界になっていたことに本当にびっくりしていました。尾田さんとは撮影場所で、子供みたいに一緒に遊びました！」と楽し気に告白。さらに映像にも入っていた ”シーズン3” について、イニャキは「シーズン3 を作る予定があります。実写版『ONE PIECE』を観てくれたみなさんのおかげでシーズン3を作ります。みなさんに感謝したいです！ 本当にありがとうございます！ 最高なシーズン3を作るように頑張ります！ 真剣佑さんと運動します！」と力いっぱい
宣言した。そしてステージの最後には、「いくぞ!!! ”偉大なる航路（グランドライン）” !!!!」とルフィの名台詞をファンと一緒に叫び、シーズン2への期待で会場中が熱気に包まれた。
シーズン2、シーズン3の続報もお楽しみに。
Netflix シリーズ「ONE PIECE」シーズン2：2026年世界独占配信／（C）尾田栄一郎/集英社
