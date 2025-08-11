エクササイズが楽しくなる♪rykaの新作シューズ「NEVER QUIT 2」

女性に寄り添ったフィットネスシューズを展開するryka（ライカ）から、2025年夏の新作「NEVER QUIT 2（ネバークイット2）」が登場しました。ダンスやスタジオエクササイズに対応した高機能シューズは、軽量性・クッション性・デザイン性の3拍子がそろった優秀モデル♡ポップなカラー展開で、足元から気分を上げてくれそうな一足です。

エクササイズを軽やかにサポート

新作「NEVER QUIT 2」は、トレーニングやダンスエクササイズに特化した女性のためのマルチパーパスモデル。

アウトソールのつま先内側にはピボットポイントが設置されており、ターンなどの動きにもスムーズに対応します。

さらに、ミッドソールには軽量EVA素材「RE-ZORB LITE」を使用し、約232g（US7片足）という軽さと快適なクッション性を実現しました。

JOSEPH AND STACEYが伊勢丹立川に登場♡韓国発の人気ブランド

rykaらしい機能美と洗練デザイン

見た目にもクリーンな印象を与えるデザインは、スタイリッシュさと可愛らしさを兼ね備えた3色展開♡

ブラック・ホワイト・ブルーの3カラーは、どれもジムやスタジオで目を引くポップさが魅力です。シューレースにはロック機能が付き、安定感もバッチリ。

さらにアップデートされた「r」マークのロゴが、足元に洗練されたアクセントをプラスしてくれます。

選べるサイズと快適フィット感

サイズはUS5～10を中心に、J7473F-1100モデルのみUS11まで対応。品番ごとの展開は以下の通りです：

J7473F-1001（ブラック）：US5～10

J7473F-1100（ブルー）：US5～10、11

J7473F-1400（ホワイト）：US5～10

アッパーには人工皮革と合成繊維を使用し、柔らかく足に馴染む感覚に。ソールには合成ゴムを使用し、しっかりとしたグリップ力も備えています。価格は16,500円（税込）です。

軽やかな一歩で、もっと私らしく♡

動きやすさとデザイン性、そして足に優しいフィット感を兼ね備えたrykaの「NEVER QUIT 2」は、日々のエクササイズをもっと心地よく、もっと自分らしく楽しめるアイテムです♪

機能性とファッション性の両方を妥協したくない女性にぴったりの一足。この夏は、軽やかなステップで新しいワークアウトライフを始めてみませんか？