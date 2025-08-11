＜変人扱いですが＞あなたの特殊能力は何ですか？旦那を意のままに操れる、ゴキブリの気配を察知する…
みなさんのなかに、「自分にはちょっと変わった特殊能力があるかも」と感じている人はいませんか？ 人にわざわざ言うほどでもないけれど、自分では「これ、結構すごいかも」と思っている能力。そんなママたちの声が、ママスタコミュニティに続々と寄せられ、賑わっていました。紹介します。
ママたちの第六感がすごい！？
『匂いに敏感すぎる。香水は10種類以上、嗅ぎ分けられる』
『玄関に入っただけでテレビがついてるかどうか分かる。メリットは何もない』
『ゴキブリの気配を感じることができる。振り返るといることが何度もあった』
『米の水の量がピタリと計れる』
こちらは見えないものが見えるタイプのママたちの特殊能力です。特に匂いや気配に敏感なママは、野生動物並みの鋭さを感じさせますよね。テレビがついているかどうかを玄関で察知する能力は、著者も思い当たる節があります。人間には五感以外にも実は特殊な感覚が備わっているのかもしれませんね。また米の水量をぴたりと当てられるのは、ベテラン主婦に備わる能力のひとつかもしれません。逆に目分量で計れない旦那さんを見て「経験値の差だな」と実感することもあるでしょう。
脳内ストレージがハンパない！
『誤字脱字、用語、用法の間違いにすぐ気づく。校正をやっている』
『12桁くらいの数字の羅列を覚えやすい。自分で「もう要らない情報」と認識しないと忘れられない』
『人と会話したときの超細かいことまで、いつまでも覚えてる。「よくそんなこと覚えてるね！」と言われる』
『寝ながら、外国語を覚えられる』
数字や言葉に強いママたちは、脳内メモリーの精度が別次元。なかでも「いらない情報だと判断しないと忘れられない」というのは、もはやAIの学習機能みたいですよね。また寝ながら外国語を覚えられるというのは、夢のような話ですが……。実際、夢での話のようです（笑）。この能力をインストールできたら、ノーベル賞ものですよね。
人を見る目がハンパない！
『旦那を意のままに操れる』
『その人の雰囲気で経済状況がわかっちゃう』
『どんな相手でも5分以内にその人の弱点と美点を察知できる』
観察力・直感・空気読み力すべてに長けたママたちからコメントも寄せられました。これはコミュニケーションが長けたママに多そうな特殊能力ですよね。さまざまな対人関係を築く必要のあるママにとって人の見極めは生活を豊かにするための死活問題です。知らず知らずに特殊能力を身につけた人も多いでしょう。なかには旦那さんを「人間ラジコン化」できるママも。それ以外にも瞬時に人の長所や短所を見抜いてしまうママなど、こういうママが近くにいたら、なんとなく全部見透かされてるような気がしてドキドキしまいそうです。
それ以外にも、猫かぶりが上手なママや、蚊に刺されてもまったく痒くならないママ、仲良くなる友達がみなお金持ちになるという引き寄せ体質なママまで、実にさまざまな特殊能力が寄せられました。
もちろん、どれもSFに出てくるような超能力ではありませんが、長年の経験のなかで身についたものもあれば、生まれながらに持っている潜在スキルもあるでしょう。誰しも人の数だけちょっとしたクセや特技のような自分だけの能力はあるもの。自分には特殊能力はないと感じているママも、ちょっと振り返ってみてください。「これ、私得意かも」といったことに気が付く可能性も。そんな小さな気づきを重ねていくと、自分が大切にしているものに出あうこともありそうです。