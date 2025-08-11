¡ÚÂ®Êó¡Û»³ÍÛ¼«Æ°¼ÖÆ» ²¼¤ê Ê¡»³ÅìICÉÕ¶á¡Ê¹Åç¡¦»³¸ýÊýÌÌ¡Ë¤Ç¼ÖÎ¾²ÐºÒ¡¡Ìó6¥¥í¤Î½ÂÂÚ¡Ú11Æü¡¦¸áÁ°10»þ¸½ºß¡Û
NEXCOÀ¾ÆüËÜ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤¤ç¤¦¡Ê11Æü¡Ë¸áÁ°9»þ15Ê¬¤´¤í¡¢»³ÍÛ¼«Æ°¼ÖÆ»¡¦²¼¤ê¡¢Ê¡»³ÅìICÉÕ¶á¤Ç¼ÖÎ¾²ÐºÒ¤¬È¯À¸¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¼ÖÎ¾²ÐºÒ¤Î¸½¾ìÉÕ¶á¤òÀèÆ¬¤Ë¼ÄºäPA¡Ê²¬»³¸©³Þ²¬»Ô¡Ë¤ò±Û¤¨¤¿¡¢Ìó6¥¥í¤ÎÃÏÅÀ¤Þ¤Ç½ÂÂÚ¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÚÂ®Êó¡Û»³ÍÛ¼«Æ°¼ÖÆ» ²¼¤ê Ê¡»³ÅìICÉÕ¶á¡Ê¹Åç¡¦»³¸ýÊýÌÌ¡Ë¤Ç¼ÖÎ¾²ÐºÒ¡¡Ìó6¥¥í¤Î½ÂÂÚ¡Ú11Æü¡¦¸áÁ°10»þ¸½ºß¡Û
NEXCOÀ¾ÆüËÜ¤Ç¤ÏÉÕ¶á¤òÄÌ¹Ô¤¹¤ëºÝ¤ËÃí°Õ¤¹¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£