気象庁は11日、新たに熊本県天草市、上天草市、八代市、宇城市、氷川町に大雨特別警報を出した。

＊ ＊

九州北部は10日、前線に暖かく湿った空気が流れ込んだ影響で大気の状態が不安定になり、福岡、長崎、大分、熊本で線状降水帯が発生、熊本県では玉名市と長洲町に大雨特別警報が出された。福岡県内では福岡市や宗像市などでレーダー解析により1時間に約110ミリの猛烈な雨が観測され、記録的短時間大雨情報が発表された。気象庁は11日にかけて九州各県に線状降水帯が発生する恐れがあるとして、河川の増水や土砂災害に警戒を呼びかけている。

気象庁の降水短時間予報＝8月11日午前6時半現在

気象庁によると、福岡県では宗像市や久留米市、福岡市西区などでレーダー解析により1時間に約110ミリの猛烈な雨が観測され、記録的短時間大雨情報を発表。宗像市は10日夜までの24時間雨量が414・5ミリに達し、福岡市西区の小呂島も383・0ミリとなって観測史上最大を更新した。熊本県玉名市は市全域に、福岡県新宮町と大分県日田市は一部地域に最高レベルの避難情報「緊急安全確保」を出した。

JR西日本は山陽新幹線広島−博多間の運転を終日取りやめ、JR九州も鹿児島線の門司港−大牟田間や日豊線の小倉−中津間などで終日運行を見合わせた。高速道路は福岡県北部の九州道や東九州道などが通行止めとなり、福岡、北九州両市と各地を結ぶ高速バスも運休した。

福岡県によると、行橋市で床下浸水が7件、同市や宗像市などでは崖崩れが6カ所で確認された。けが人の情報は入っていない。

気象庁は福岡、佐賀、長崎、熊本、大分の各県で11日朝にかけて、宮崎県と鹿児島県（奄美を除く）では11日昼前にかけて、線状降水帯発生の恐れがあるとしている。

10日午後6時からの24時間予想雨量は多い所で、九州北部200ミリ、九州南部250ミリ。落雷や竜巻などの激しい突風にも注意が必要。これまでの大雨で地盤が緩んでいる所があり、少ない雨量でも土砂災害の恐れがあるという。（本紙取材班）

福岡市の愛宕下バス停付近で、冠水した道路を進む西鉄バス車内＝8月10日夕（読者提供）激しい雨で住宅街の道路が冠水し、下部が水没して動けなくなった車が立ち往生していた＝2025年8月10日午後6時過ぎ、福岡県新宮町（撮影・坂本信博）激しい雨で住宅街の道路が冠水し、川のようになっていた＝2025年8月10日午後6時10分ごろ、福岡県新宮町（撮影・坂本信博）激しい雨で住宅街の道路が川のようになっていた＝2025年8月10日午後6時15分ごろ、福岡県新宮町（撮影・坂本信博）