¥â¥ó¥Æ¥Ç¥£¥ª»³·Á ¥Ûー¥à¤Ç¿å¸Í¤ÈÂÐÀï¤â£±－£²¤ÇÇÔ¤ì¤ë
ÌÀ¼£°ÂÅÄJ£²¥êー¥°¡¢¥â¥ó¥Æ¥Ç¥£¥ª»³·Á¤Ï£±£°Æü¥Ûー¥à¤Ç¼ó°Ì¤Î¿å¸Í¤ÈÂÐÀï¡£
»î¹ç¤ÏÁ°È¾5Ê¬¡¢¿å¸Í¤ÎÅÏî´¤ËÀèÀ©ÅÀ¤òµö¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤ËÁ°È¾20Ê¬¡¢¿å¸Í¤ÎÂçºê¤Ë¥ß¥É¥ë¥·¥åー¥È¤ò·è¤á¤é¤ì£°ÂÐ£²¤È¥êー¥É¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥â¥ó¥Æ¥Ç¥£¥ª¤Ï¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤ë¤â¤Î¤Î¿å¸Í¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤òÊø¤»¤º¡¢ÆÀÅÀ¤ò¤¢¤²¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤Ç¤â¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¡¢ÝæÅÄ¤Î¥¹¥ëー¥Ñ¥¹¤ËÈ´¤±½Ð¤·¤¿ËÙ¶â¤¬±¦Â¤Ç·è¤á£±ÅÀ¤òÊÖ¤·¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·È¿·â¤â¤³¤³¤Þ¤Ç¡¢£±ÂÐ£²¤ÇÇÔ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥â¥ó¥Æ¥Ç¥£¥ª»³·Á¤ÎÄÌ»»À®ÀÓ¤Ï£·¾¡£µÊ¬£±£³ÇÔ¡¢¾¡¤ÁÅÀ£²£¶¤Ç½ç°Ì¤Ï£±£¶°Ì¤Ç¤¹¡£
¼¡¤Î»î¹ç¤Ï¡¢16Æü¥Ûー¥à¤Ç¤¤¤ï¤¤ÈÂÐÀï¤·¤Þ¤¹¡£