¹â¶¶¥æ¥¦¡¢É×¡¦ËÎÉô¹°¿ó¤È¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¥«¥Õ¥§¤Ç2¥·¥ç¥Ã¥È¡ÖÄÁ¤·¤¯2¿Í¤Ç°ì½ï¤Ë»£±Æ¡£¤ÎÁ°¤Ë¤µ¤¯¤Ã¤È¥«¥Õ¥§¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¹â¶¶¥æ¥¦¡Ê34¡Ë¤¬11Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£É×¤Ç¸µ¡¦K-1¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¤ÎËÎÉô¹°¿ó¡Ê36¡Ë¤È¤ÎÉ×ÉØ2¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÄÁ¤·¤¯2¿Í¤Ç°ì½ï¤Ë»£±Æ¡×ÃçÎÉ¤¯¼«»£¤ê¤¹¤ë¹â¶¶¥æ¥¦¡õËÎÉô¹°¿óÉ×ºÊ
¡¡¹â¶¶¤Ï¡ÖÄÁ¤·¤¯2¿Í¤Ç°ì½ï¤Ë»£±Æ¡£¤ÎÁ°¤Ë¤µ¤¯¤Ã¤È¥«¥Õ¥§ @hirotakaurabe¡×¤Î¥³¥á¥ó¥È¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¥«¥Õ¥§¤Ç¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ç¼«»£¤ê¤ò¤¹¤ë2¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤«¤Ã¤Á¤ç¤¨¤¨¡Á ÎÉ¤¤¤Ê¤¢¡Á¡×¡ÖÃçÎÉ¤¤¡×¡Ö¥¼¥ó¥»¥¤¤¯¤ó¤¬Ã¶Æá¤µ¤ó¡¢¥ê¥ó¥¸¥å¤¯¤ó¤¬¥æ¥¦¤µ¤ó¤½¤Ã¤¯¤ê¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹!!²Ä°¦¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹â¶¶¤Ï2018Ç¯7·î¤ËÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ø¹ÔÎó¤Î¤Ç¤¤ëË¡Î§ÁêÃÌ½ê¡Ù¤ÎÈÖÁÈÆâ¤Ç¡¢ËÎÉô¤«¤é¸ø³«¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤ò¼õ¤±¡¢Æ±Ç¯10·î¤Ë·ëº§¡£20Ç¯1·î¤ËÄ¹ÃË¡Ê5¡Ë¡¢22Ç¯12·î¤Ë¼¡ÃË¡Ê2¡Ë¤ò½Ð»º¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÄÁ¤·¤¯2¿Í¤Ç°ì½ï¤Ë»£±Æ¡×ÃçÎÉ¤¯¼«»£¤ê¤¹¤ë¹â¶¶¥æ¥¦¡õËÎÉô¹°¿óÉ×ºÊ
¡¡¹â¶¶¤Ï¡ÖÄÁ¤·¤¯2¿Í¤Ç°ì½ï¤Ë»£±Æ¡£¤ÎÁ°¤Ë¤µ¤¯¤Ã¤È¥«¥Õ¥§ @hirotakaurabe¡×¤Î¥³¥á¥ó¥È¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¥«¥Õ¥§¤Ç¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ç¼«»£¤ê¤ò¤¹¤ë2¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤«¤Ã¤Á¤ç¤¨¤¨¡Á ÎÉ¤¤¤Ê¤¢¡Á¡×¡ÖÃçÎÉ¤¤¡×¡Ö¥¼¥ó¥»¥¤¤¯¤ó¤¬Ã¶Æá¤µ¤ó¡¢¥ê¥ó¥¸¥å¤¯¤ó¤¬¥æ¥¦¤µ¤ó¤½¤Ã¤¯¤ê¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹!!²Ä°¦¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹â¶¶¤Ï2018Ç¯7·î¤ËÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ø¹ÔÎó¤Î¤Ç¤¤ëË¡Î§ÁêÃÌ½ê¡Ù¤ÎÈÖÁÈÆâ¤Ç¡¢ËÎÉô¤«¤é¸ø³«¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤ò¼õ¤±¡¢Æ±Ç¯10·î¤Ë·ëº§¡£20Ç¯1·î¤ËÄ¹ÃË¡Ê5¡Ë¡¢22Ç¯12·î¤Ë¼¡ÃË¡Ê2¡Ë¤ò½Ð»º¤·¤¿¡£