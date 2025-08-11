ÁûÆ°±²Ãæ¤æ¤ê¤Ë¤ã¡È·ãÊÑ¡ÉÏ¢È¯¡Ö¥¬¥Á¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¹¤®¡×¡Ö¥ì¥Ù¥Á¡×¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¢ª°Ëâ¢ªÅ·»È¢ªÀ©ÉþÉ÷¤Ç¥Ë¥Ã¥³¥ê
¡¡¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¡¦¤æ¤ê¤Ë¤ã¤¬¡¢6Æü¤Ëµþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ØKANSAI COLLECTION 2025 AUTUMN¡õWINTER¡Ù¡Ê´Ø¥³¥ì¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢·ãÊÑ»Ñ¤òÏ¢È¯¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿Â¿¿ô¡Û¤æ¤ê¤Ë¤ã·ãÊÑ¡© ¥¢¥¤¥É¥ë¢ª°Ëâ¢ªÅ·»È¢ªÀ©ÉþÉ÷
¡¡¤æ¤ê¤Ë¤ã¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¡Ø´Ø¥³¥ì¡Ù¤ÇÂ¿ºÌ¤Ê¥³¡¼¥Ç¤ÇÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤¿¡£º£²ó¤Ï¡¢¼«¿È¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦Pretty Chuu¤ò¤á¤°¤Ã¤ÆÁûÆ°±²Ãæ¤Ë¤¢¤ê¡¢¤Ò¤È¤¤ïÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£
¡¡¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥¢¥¯¥È¤òÌ³¤á¤ë¤È¡¢Pretty Chuu¤ò°ú¤Ï¢¤ì¡¢¥¢¥¤¥É¥ë°áÁõ¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¥½¥í¤Ç¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤ò²¿ÅÙ¤âÊâ¤¡¢°ËâÉ÷¡¢°ìÅ¾¤·¤ÆÅ·»ÈÉ÷¡¢¤µ¤é¤Ë¤µ¤ï¤ä¤«¤ÊÀ©ÉþÉ÷¤ØÊÑ¿È¡£¤¹¤Ù¤ÆÄ¶¥ß¥Ë¾æ¥¹¥«¡¼¥È¤Ç¡¢ÀäÂÐÎÎ°è¤¢¤é¤ï¡£°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿¥¦¥¨¥¹¥È¤äÄ¹¤¤¼êÂ¤òÀ¸¤«¤·¤¿¥Ý¡¼¥¸¥ó¥°¤òÈäÏª¤·¡¢ºÇ¸å¤Ï¤Ë¤Ã¤³¤ê¾Ð´é¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡SNS¤Ç¤Ï¡Ö¤æ¤ê¤Ë¤ã¤µ¤ó¤Î´Ø¥³¥ì¤«¤Ã¤³¤¨¤¨¡×¡Ö¤æ¤ê¤Ë¤ã¤Á¤ã¤ó¤Î´Ø¥³¥ì¸«¤¿¤ó¤À¤±¤É¥¬¥Á¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¹¤®¤Æ¤É¤¦¤·¤è¤¦¡×¡Ö¤æ¤ê¤Ë¤ã¥ì¥Ù¥Á¤¹¤®¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿Â¿¿ô¡Û¤æ¤ê¤Ë¤ã·ãÊÑ¡© ¥¢¥¤¥É¥ë¢ª°Ëâ¢ªÅ·»È¢ªÀ©ÉþÉ÷
¡¡¤æ¤ê¤Ë¤ã¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¡Ø´Ø¥³¥ì¡Ù¤ÇÂ¿ºÌ¤Ê¥³¡¼¥Ç¤ÇÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤¿¡£º£²ó¤Ï¡¢¼«¿È¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦Pretty Chuu¤ò¤á¤°¤Ã¤ÆÁûÆ°±²Ãæ¤Ë¤¢¤ê¡¢¤Ò¤È¤¤ïÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£
¡¡¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥¢¥¯¥È¤òÌ³¤á¤ë¤È¡¢Pretty Chuu¤ò°ú¤Ï¢¤ì¡¢¥¢¥¤¥É¥ë°áÁõ¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡£
¡¡SNS¤Ç¤Ï¡Ö¤æ¤ê¤Ë¤ã¤µ¤ó¤Î´Ø¥³¥ì¤«¤Ã¤³¤¨¤¨¡×¡Ö¤æ¤ê¤Ë¤ã¤Á¤ã¤ó¤Î´Ø¥³¥ì¸«¤¿¤ó¤À¤±¤É¥¬¥Á¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¹¤®¤Æ¤É¤¦¤·¤è¤¦¡×¡Ö¤æ¤ê¤Ë¤ã¥ì¥Ù¥Á¤¹¤®¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£