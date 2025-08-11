¡Ú£Î£Ð£Â¤¤ç¤¦¤Î¤ß¤É¤³¤í¡Ûµð¿Í¤Î¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤¬ºÇÂ®£²£°£°¥»¡¼¥ÖÅþÃ£¤Ê¤ë¤«¡©
¡ùµð¿Í¡½ÃæÆü¡Ê£±£´¡§£°£°¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ëµð¿Í¡á¸Í¶¿¡¢ÃæÆü¡á¥á¥Ò¥¢
¡¡£±£°Æü¤Ï±«Å·Ãæ»ß¤È¤Ê¤Ã¤¿µð¿Í¡££±£±Æü¤ÏËÜµò¡¦Åìµþ£Ä¤ÇÃæÆü¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£¸½ºß¡¢¥¯¥í¡¼¥¶¡¼¤Î¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤¬ÄÌ»»£±£¹£¹¥»¡¼¥Ö¤È¤·¡¢£²£°£°¥»¡¼¥Ö¤Ë²¦¼ê¡£Ã£À®¤¹¤ì¤Ð£²£³Ç¯¤Î±×ÅÄ¡Ê¥í¥Ã¥Æ¡Ë°ÊÍè¥×¥íÌîµå£±£±¿ÍÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¸½ºß£³£´£·»î¹ç¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç£²£°£°¥»¡¼¥Ö¤Î½êÍ×»î¹ç¿ô¤Ç¤ÏºÇÂ®¤¬º´¡¹ÌÚ¼ç¹À¡Ê²£ÉÍ¡Ë¤Î£³£·£°»î¹ç¡£ºÇÂ®¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¤³¤È¤¬Ç»¸ü¤Ç¡¢µÏ¿Ã£À®¤¬ÂÔ¤¿¤ì¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î£²£°£°¥»¡¼¥ÖÃ£À®¼Ô¤È½êÍ×»î¹ç¿ô¤Ï¼¡¤ÎÄÌ¤ê¡£
Åê¡¡¡¡¼ê¡Ê½êÂ°¡Ë»î¹ç¿ô
º´¡¹ÌÚ¼ç¹À¡Ê²£¡Ë£³£·£°
¥µ¥Õ¥¡¥Æ¡¡¡Ê¥½¡Ë£³£¸£·
¾®ÎÓ¡¡²í±Ñ¡Ê¥í¡Ë£³£¸£¹
¾¾°æ¡¡Íµ¼ù¡Ê³Ú¡Ë£´£´£µ
¹âÄÅ¡¡¿Ã¸ã¡Ê¥ä¡Ë£´£´£¶
»³ºê¡¡¹¯¹¸¡Ê£Ä¡Ë£´£´£¸
Æ£Àî¡¡µå»ù¡Ê¿À¡Ë£µ£²£°
´äÀ¥¡¡¿Îµª¡ÊÃæ¡Ë£µ£¹£´
Ê¿Ìî¡¡²Â¼÷¡Ê¥ª¡Ë£¶£±£¸
±×ÅÄ¡¡Ä¾Ìé¡Ê¥í¡Ë£¶£·£²
¡¡¤Þ¤¿¡¢£²£¸ºÐ£±£°¤«·î¤Ç¤ÎÅþÃ£¤Ê¤é¾¾°æ¤Î£²£·ºÐ£µ¤«·î¤Ë¼¡¤¤¤Ç£²ÈÖÌÜ¤ÎÇ¯¾¯µÏ¿¤È¤Ê¤ë¡£
