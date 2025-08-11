µð¿Í¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡ùµð¿Í¡½ÃæÆü¡Ê£±£´¡§£°£°¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ëµð¿Í¡á¸Í¶¿¡¢ÃæÆü¡á¥á¥Ò¥¢

¡¡£±£°Æü¤Ï±«Å·Ãæ»ß¤È¤Ê¤Ã¤¿µð¿Í¡££±£±Æü¤ÏËÜµò¡¦Åìµþ£Ä¤ÇÃæÆü¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£¸½ºß¡¢¥¯¥í¡¼¥¶¡¼¤Î¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤¬ÄÌ»»£±£¹£¹¥»¡¼¥Ö¤È¤·¡¢£²£°£°¥»¡¼¥Ö¤Ë²¦¼ê¡£Ã£À®¤¹¤ì¤Ð£²£³Ç¯¤Î±×ÅÄ¡Ê¥í¥Ã¥Æ¡Ë°ÊÍè¥×¥íÌîµå£±£±¿ÍÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£

¡¡¸½ºß£³£´£·»î¹ç¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç£²£°£°¥»¡¼¥Ö¤Î½êÍ×»î¹ç¿ô¤Ç¤ÏºÇÂ®¤¬º´¡¹ÌÚ¼ç¹À¡Ê²£ÉÍ¡Ë¤Î£³£·£°»î¹ç¡£ºÇÂ®¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¤³¤È¤¬Ç»¸ü¤Ç¡¢µ­Ï¿Ã£À®¤¬ÂÔ¤¿¤ì¤ë¡£

¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î£²£°£°¥»¡¼¥ÖÃ£À®¼Ô¤È½êÍ×»î¹ç¿ô¤Ï¼¡¤ÎÄÌ¤ê¡£

Åê¡¡¡¡¼ê¡Ê½êÂ°¡Ë»î¹ç¿ô

º´¡¹ÌÚ¼ç¹À¡Ê²£¡Ë£³£·£°

¥µ¥Õ¥¡¥Æ¡¡¡Ê¥½¡Ë£³£¸£·

¾®ÎÓ¡¡²í±Ñ¡Ê¥í¡Ë£³£¸£¹

¾¾°æ¡¡Íµ¼ù¡Ê³Ú¡Ë£´£´£µ

¹âÄÅ¡¡¿Ã¸ã¡Ê¥ä¡Ë£´£´£¶

»³ºê¡¡¹¯¹¸¡Ê£Ä¡Ë£´£´£¸

Æ£Àî¡¡µå»ù¡Ê¿À¡Ë£µ£²£°

´äÀ¥¡¡¿Îµª¡ÊÃæ¡Ë£µ£¹£´

Ê¿Ìî¡¡²Â¼÷¡Ê¥ª¡Ë£¶£±£¸

±×ÅÄ¡¡Ä¾Ìé¡Ê¥í¡Ë£¶£·£²

¡¡¤Þ¤¿¡¢£²£¸ºÐ£±£°¤«·î¤Ç¤ÎÅþÃ£¤Ê¤é¾¾°æ¤Î£²£·ºÐ£µ¤«·î¤Ë¼¡¤¤¤Ç£²ÈÖÌÜ¤ÎÇ¯¾¯µ­Ï¿¤È¤Ê¤ë¡£

¡Ê¤½¤ÎÂ¾¤Î¥«¡¼¥É¡Ë

¡¡¡ù¥ä¥¯¥ë¥È¡½£Ä£å£Î£Á¡Ê£±£¸¡§£°£°¡¦¿ÀµÜ¡Ë¥ä¥¯¥ë¥È¡á¾®Àî¡¢£Ä£å£Î£Á¡áÊ¿ÎÉ

¡¡¡ù¹­Åç¡½ºå¿À¡Ê£±£¸¡§£°£°¡¦¥Þ¥Ä¥À¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë¹­Åç¡á±óÆ£¡¢ºå¿À¡áÂçÃÝ

¡¡¡ùÀ¾Éð¡½³ÚÅ·¡Ê£±£·¡§£°£°¡¦¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¡ËÀ¾Éð¡áÅÏÊÕ¡¢³ÚÅ·¡á´ß

¡¡¡ù¥í¥Ã¥Æ¡½¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ê£±£·¡§£°£°¡¦£Ú£Ï£Ú£Ï¥Þ¥ê¥ó¡Ë¥í¥Ã¥Æ¡á¥Ü¥¹¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡á»ûÀ¾

¡¡¡ù¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡½ÆüËÜ¥Ï¥à¡Ê£±£´¡§£°£°¡¦¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¡Ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡áÂç´Ø¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¡áÂ¹°×âý

¢¨ÂÐÀï¥«¡¼¥É¡Ê³«»Ï»þ¹ï¡¦µå¾ì¡ËÍ½¹ðÀèÈ¯¤Î½ç