お笑いコンビ「メイプル超合金」のカズレーザー（41）が11日、スペシャルキャスターを務めるフジテレビの情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜前8・14）に出演。第107回全国高校野球選手権大会に出場したの広陵（広島）が、大会を途中辞退することを発表した件について言及した。

カズレーザーは「辞退につながった理由として、生徒への誹謗中傷、あと爆破予告というのがあった。これは威力業務妨害なので、犯人を処罰する対象にしないと、今後も同様のケースで、脅せば辞退するっていう良くないことになるので、これは絶対にちゃんと厳正な処分をしなきゃいけないという、これは間違いないこと」と指摘。

そのうえで「それ以外に関しては、学校側の謝罪と辞退じゃないですか。これ、野球部側が判断して辞退になったようにあまりとらえられないので、ということは、あまり自浄作用が働いてない、反省っていうことに本当につながっているのかなというのをどうしても疑問視する。ここではやっぱり、野球部の方が出てきて、何らかのことでフロントに出て来て、謝罪する必要があったんじゃないの、とは思います」と自身の考えを話した。

広陵を巡っては、大会前に暴力事案がSNSなどで拡散。7日の旭川志峯（北北海道）との初戦では3-1で勝利し、2回戦進出を決めていたが、10日に同校の堀正和校長が兵庫県西宮市内で取材対応を行い、同大会の出場を辞退することを明らかにした。