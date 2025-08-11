韓国のグローバルボーイズグループオーディション番組『BOYS II PLANET』第4話にて、過去のアイドル活動経験を持つ練習生が喉の不調に苦しんだ。

【映像】「声帯がくっつかない状態」本番での衝撃ソロの瞬間

『BOYS II PLANET』は数々の大型オーディション番組を制作してきたスタッフによる最新プロジェクト。KとCの2つのプラネットでのオーディションが並行して進行されるという新形式での熾烈なバトルを経て、最終的に『BOYS II PLANET』に少年たちが集結する。練習生たちを支えるマスターとして、イ・ソクフン、KINKY、KANY、ジェジュン、シャオティン、JLLICK、イム・ハンビョル、ヒョリン、べク・グヨン、JUSTHISが参加している。

「フィジカルだけで押し切るなんてすごいことだ」と絶賛

BLANK2Yのメンバーとしてデビュー経験を持つスン・ホンユー（24歳）は、8人ずつのチームに分かれてパフォーマンスを披露する「1対1ランクバトル」で、東方神起「Rising Sun」チームのメインボーカルを務める。ところが喉に不調を感じたようで、マスクをつけたまま歌わずに練習を続けるホンユー。「今まで喉をかなり酷使してきました。ずっとステージを続けるという気持ちで歌っていたんですが、喉が潰れて声が全く出なくなってしまって…。どうすればいいのか悩んでいます」と肩を落とす。

宿舎でも咳をしているホンユー。マサトがハチミツを渡すなど、メンバーは彼を思いやる。本番を前に、マスターたちも「ほとんど声が出ないらしい」「大変なことになったね」とホンユーを心配し、ホンユーは「たとえ僕の喉が潰れてしまっても、最高のステージを作りたいです」と意気込んだ。

ステージに「Rising Sun」チームはブラックとレッドの情熱的な衣装を着て登場。ホンユーは最初の高音パートで少し苦しそうに声を出してしまい、「ああ、どうする？」と控室の練習生たちは心配そうに見守る。しかし中盤ではロングトーンを見事に決め、歓声が起こる。さらに終盤の2段高音パートでは、枯れたニュアンスはありながらもエモーショナルに歌いきり、練習生たちは立ち上がって「かっこいい！」「本当に感動した」「喉の調子が悪くても本当に圧倒したね」と称賛した。

マスターのソクフンは「声帯がくっつかない状態なのに、フィジカルだけで押し切ったね！それもすごいことだ」「とにかく声を出したね」と驚いたように語った。ステージを降りたホンユーは「僕がもっとちゃんとできていたら完璧なステージになったと思うので…本当に申し訳ない気持ちです。でも、僕以外のメンバーは全員素晴らしかったと思います」と、申し訳なさそうに語っていた。

結果、ホンユーはライバルチームのユセンとのメインボーカル対決を、105対71で勝利に収めた。（『BOYS II PLANET』／ABEMA K-POPチャンネル）