Âç±«ÆÃÊÌ·ÙÊó ·§ËÜ¸©Æâ7»ÔÄ®¤Ë³ÈÂç¡¡ÌÔÎõ¤Ê±«¹ß¤êÂ³¤¯¡¡ºÇÂçµé¤Î·Ù²ü¸Æ¤Ó¤«¤±
·§ËÜ¸©¤Ç¤ÏºòÌë¤«¤é¤¤ç¤¦¤Ë¤«¤±¤ÆÀþ¾õ¹ß¿åÂÓ¤¬È¯À¸¤·¡¢Âç±«ÆÃÊÌ·ÙÊó¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë7»ÔÄ®¤Ë³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µ¤¾ÝÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¸áÁ°9»þ¤´¤í¡¢Å·Áð»ÔËÜÅÏ¤Ç1»þ´Ö¤Ë110¥ß¥ê¤ÎÌÔÎõ¤Ê±«¤¬´ÑÂ¬¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¹Ãº´Ä®¤Ç¤Ï¤¤ç¤¦¸áÁ°4»þ20Ê¬¤´¤í¡¢¡Ö¤¬¤±Êø¤ì¤¬µ¯¤¡¢¼Ö¤¬´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡×¤È¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿½÷À¤«¤é119ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼Ö¤Ë¤ÏÉ×ÉØ¤È»Ò¤É¤â2¿Í¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¤¦¤ÁÉã¿Æ¤Î¹ÔÊý¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£Êì¿Æ¤È»Ò¤É¤â2¿Í¤Ï¾ÃËÉ¤Ëµß½õ¤µ¤ì¡¢Ìµ»ö¤Ç¤·¤¿¡£²ÈÂ²¤ÏÅö»þ¡¢ÈòÆñ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÅÓÃæ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¾ÃËÉ¤¬ÁÜº÷¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤±¤µ¡¢·§ËÜ»ÔÆî¶è¸µ»°Ä®¤Ç¤Ï60Âå¤ÎÃËÀ¤¬´§¿å¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì½ê¤ÇÅÝ¤ì¤¿¾õÂÖ¤Ç¸«¤Ä¤«¤ê¡¢¿´ÇÙÄä»ß¤Î¾õÂÖ¤ÇÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£·§ËÜ»Ô¤ÏÂç±«¤È¤Î´ØÏ¢¤òÄ´ºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µ¤¾ÝÂæ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢·§ËÜÃÏÊý¤Ç¤Ï¤¤Î¤¦¸á¸å10»þ¤¹¤®¤ËÀþ¾õ¹ß¿åÂÓ¤¬È¯À¸¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢ÌÔÎõ¤Ê±«¤¬¹ß¤êÂ³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅÚº½ºÒ³²¤ä¿»¿å¡¢¹¿¿åºÒ³²¤Î´í¸±ÅÙ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¶ÌÌ¾»Ô¡¦¶ÌÅìÄ®¡¦±§¾ë»Ô¡¦È¬Âå»Ô¡¦É¹ÀîÄ®¡¦ÈþÎ¤Ä®¡¦¾åÅ·Áð»Ô¡¦Å·Áð»Ô¤¬·Ù²ü¥ì¥Ù¥ë5¤Î¶ÛµÞ°ÂÁ´³ÎÊÝ¤òÈ¯Îá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
µ¤¾ÝÂæ¤Ï¶ÌÌ¾»Ô¡¦Ä¹½§Ä®¡¦È¬Âå»Ô¡¦±§¾ë»Ô¡¦É¹ÀîÄ®¡¦¾åÅ·Áð»Ô¡¦Å·Áð»Ô¤ËÂç±«ÆÃÊÌ·ÙÊó¤òÈ¯É½¤·¡¢ºÇÂçµé¤Î·Ù²ü¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£