ÅìÊý¿Àµ¯¤é¤¬½Ð±é¤·¡¢2Æü´Ö¤Ç9Ëü5000¿Í¤òÆ°°÷¤·¤¿¡¢SM¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈÁÏÎ©30¼þÇ¯µÇ°¡ÖSMTOWN LIVE2025¡×Åìµþ¥É¡¼¥à¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤Ç¤âÂç¡¹Åª¤ËÊó¤¸¤é¤ì¤¿¡£
9¡¢10Æü¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢1·î¤Ë¥½¥¦¥ë¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¥á¥¥·¥³¥·¥Æ¥£¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¢¥í¥ó¥É¥ó¤Ç¤â¹Ô¤ï¤ì¤¿¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ä¥¢¡¼¤Ç¡¢¡ÖSMTOWN LIVE¡×¤ÎÆüËÜ¸ø±é³«ºÅ15Ç¯µÇ°¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥ï¡¼¥ë¥É¤Ï11Æü¡Öº£²ó¤Î¸ø±é¤ÏÎ¾ÆüÁ´ÀÊÇä¤êÀÚ¤ì¤Ç·×9Ëü5000¿Í¤Î´ÑµÒ¤òÆ°°÷¡£¤Þ¤¿¡ØSMTOWN LIVE¡Ù¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à¥³¥ó¥µ¡¼¥ÈÎßÀÑ´ÑµÒ¿ô¤Ï110Ëü¿Í¤òÆÍÇË¤·¡¢NO¡¦1¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¸ø±é¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤¤¤¦Ì¾À¼¤ò¼Â´¶¤µ¤»¤¿¡£9Æü¤Ï´Ú¹ñ¤ÈÆüËÜ¤ò´Þ¤àÀ¤³¦10ÃÏ°è¤Î±Ç²è´Û¤Ç¥é¥¤¥Ö¥Ó¥å¡¼¥¤¥ó¥°¤ò¼Â»Ü¤·¡¢ºÇ½ªÆü¤Î10Æü¤Ï¡¢Beyond LIVE¤ÈÆüËÜKNTV¤Ê¤É³Æ¼ï¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤ÇÆ±»þÀ¸Ãæ·Ñ¤µ¤ì¡¢Á´À¤³¦¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
ÉñÂæ¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï¡¢26Ç¯1·î¤Ë¡ÖSMTOWN LIVE¡×Ê¡²¬¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Î¼Â»Ü¤òÍ½¹ð¤¹¤ë±ÇÁü¤¬¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥º¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£