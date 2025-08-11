ブランド20周年のジルスチュアート　ビューティからフォールコレクションが発売中

ジルスチュアート ビューティは8月1日、フォールコレクションを発売しました。

■“Garland With You”をテーマにリキッドルージュやマルチカラーが登場

同コレクションは、ブランド20周年を記念して展開するコレクションの第1弾。“Garland With You”をテーマに、リキッドルージュ「リップラッカー ブルーミングガーランド」をはじめとした色鮮やかなアイテムを展開しています。

「リップラッカー ブルーミングガーランド」は、ヴァイブラントブルームオイルによるツヤやかな発色とぷるんとした仕上がりが特徴。限定2色を含む、全8色を用意しました。

「バウンシング マルチカラー」は、とけ込むようにフィットするスフレタッチで、血色感を叶えます。クッション性と弾力性を持つマットな質感のシリコンゲルと光を拡散する球状のシリコンパウダーによる、ソフトマットな仕上がりが特徴です。カラーは、5色展開。

「ブルームクチュール アイズ ガーランドウィズユー」は、シマーブライトカラー1色と、ペタルカラー4色を合わせた5色のアイカラーパレット。限定品として、華やかな彩りにこだわった2種を用意しました。

「ブルーミングラッシュ フィルムカーラー」は、くるんとした仕上がりを叶えるフィルムタイプマスカラ。カラーは、目もとを甘くやわらかに彩る限定色のピンクブラウンです。

そのほか、眉コンシーラーにも使える限定色のベージュによる「ムースブロウマスカラ」、ピンクモーヴカラーで展開の「ブルームニュアンス ブロウパレット」、限定のハイライトカラー「ブルーム ミックスハイライト コンパクト ガーランドウィズユー」、限定3色を用意の「フレグラント ネイルラッカー」も揃えています。

■商品概要

商品名：ジルスチュアート リップラッカー ブルーミングガーランド（全8色うち限定2色）

価格：各3,740円

商品名：ジルスチュアート バウンシング マルチカラー（全5色）

価格：各3,520円

商品名：ジルスチュアート ブルームクチュール アイズ ガーランドウィズユー（全2種）

価格：各6,380円

商品名：ジルスチュアート ブルーミングラッシュ フィルムカーラー（限定色）

価格：3,300円

商品名：ジルスチュアート ムースブロウマスカラ（限定色）

価格：2,420円

商品名：ジルスチュアート ブルームニュアンス ブロウパレット（限定色）

価格：3,850円

商品名：ジルスチュアート ブルーム ミックスハイライト コンパクト ガーランドウィズユー（限定品）

価格：4,620円

商品名：ジルスチュアート フレグラント ネイルラッカー（限定3色）

価格：各2,200円

（フォルサ）