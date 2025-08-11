アイ・オー・データ機器、「液晶ディスプレイ」部門で上半期No.1ベンダーに！
全国の家電量販店やECショップのPOSデータをもとに集計したデータベースで、いま売れているデジタル家電が正確に分かる「BCNランキング」では、毎年7月に上半期に最も売れたメーカーをデジタル家電の部門ごとに発表している。年間販売数No.1企業を称える「BCN AWARD 2026」（25年1〜12月集計値）の中間発表でもある。「液晶ディスプレイ」部門で25年上半期（25年1〜6月）を制したNo.1メーカーのアイ・オー・データ機器に、上半期の振り返りと今後の意気込みを聞いた。
「BCNランキング」の「液晶ディスプレイ」部門で上半期No.1を獲得したアイ・オー・データ機器。上半期を振り返った感想は、「12年連続No.1を目指す年として、一層、商品の品質管理を徹底しております。また、25年5月にリリースしたminiLED対応ゲーミングモニター『GDQ271JLAQシリーズ』は、スペックと価格面のコストパフォーマンスの良さから、発売当初より多くの反響を呼び、数多くのユーザー様にご好評いただいております」という。コスパの良いゲーミングモニターの新製品が多くのユーザーの支持を集めた。
下半期に向けたイチ推し製品については、やはり多くのユーザーから反響を呼んでいる「LCD-GDQ271JLAQ」となる。
その理由について、「24年下半期に大ヒットとなった『LDQ271JABシリーズ』の後継モデルとして、25年5月にリリース。旧機種発表時にユーザーから寄せられていた要望を改善し、かつ価格も据え置きでの発売となったため、多くの話題を呼びました。miniLED対応ゲーミングモニターに対して、興味関心の高いユーザーが増えてきたタイミングでもあり、新モデルについても大変多くのお客様にご好評いただいています」と語る。
最大200Hzの高リフレッシュレートに対応したmini LEDバックライトを搭載した27型ゲーミングモニターの快進撃は下半期も続きそうだ。
●12年連続の年間販売台数シェアNo.1を目指す！
●下期も「LCD-GDQ271JLAQ」推し！
