「個人的なフィーリングではそんなに悪くない」負傷交代の鎌田大地が状態を説明。合間に「ダイチ、ヤサシイ」と声を掛けられ、満面の笑み
現地８月10日に開催されたコミュニティ・シールドで、鎌田大地を擁するクリスタル・パレス（FAカップ王者）が、遠藤航が所属するリバプール（プレミアリーグ王者）と聖地ウェンブリーで対戦。粘り強い戦いで２度追いつき、２−２で迎えたPK戦の末に、シーズン開幕を告げる同大会を初めて制した。
遠藤は71分から出場した一方、鎌田は先発。スタートからダブルボランチの一角を担ったが、右膝付近を気にしてピッチに座り込み、29分に交代となった。
ただ、大事には至らなかったようで、試合後は歓喜の輪に加わり、表彰式やスタンドでのトロフィーリフト参加していたなか、試合を中継した『U-NEXT』のインタビューに対応。気になる足の状態を次のように伝えた。
「膝なので、あんまりリスクを犯したくないのと、本当に検査してみないと正直分からない感じではあるので...個人的なフィーリングではそんなに悪くはないと思うんですけど、あんまり重くなければいいなと思います」
15分には絶妙なスルーパスで、PK獲得を呼び込んだ。自身の役割や強みに関しては、こう語った。
「守備の部分では上手くスペースを消すところ。攻撃の部分では僕やアダム・ウォートンが前にスルーパスを出すのは、チームとしてスイッチを入れる部分で大事なところになってくる。今日もアダムがアシストしましたし、僕自身もPKを取る前のシーンでチームとして狙っていた部分は出せたと思うので、そういう部分はしっかりやっていかないとなと思います」
来週のプレミアリーグ第１節ではチェルシーと相まみえる。今回に続いて難敵を打ち破り、シーズン開幕２連勝を果たせるか。
「今日がリバプールで、次がアウェー・チェルシーでまた難しい試合があると思うんですけど、どこのチームとやってもある程度、今のパレスだったらできると思います。どのチームもパレスと試合するのは嫌な戦術の部分があったり、選手が揃っているので。シーズンは長いので、しっかり勝点を重ねていきたいです」
インタビューの合間には、スタッフと思われる人物から「ダイチ、ヤサシイ」と声を掛けられ、満面の笑みを浮かべた。その表情を見ても、決して重い怪我ではなさそうだ。軽傷を祈りたい。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
