ÆâÀîÀ»°ì¡¢µð¿Í¡¦ÁýÅÄÎ¦¤Ë¥¨¡¼¥ë¡Ö1Ç¯´Ö½Ð¤Æ¤¤¤ë¤ÈÄ´»Ò¤ÎÇÈ¤âÅöÁ³½Ð¤Æ¤¯¤ë¡×¡¢¡Ö¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤ó¤Ê³¬ÃÊ¤ò¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×
¡¡9Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¥·¥ç¥¦¥¢¥Ã¥×¥Ê¥¤¥¿¡¼ DeNA¡Ýµð¿Í¡Ù¤Ç¥²¥¹¥È²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿ÆâÀîÀ»°ì»á¤¬¡¢µð¿Í¡¦ÁýÅÄÎ¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡ÁýÅÄ¤Ï4·î22Æü¤Ë¾º³Ê¤¹¤ë¤È¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ÇÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¡¢5·î½ªÎ»»þÅÀ¤ÇÂÇÎ¨.299¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£°ì»þ4ÈÖÂÇ¼Ô¤âÌ³¤á¤¿¤¬¡¢6·î°Ê¹ß¤Ï²¼¹ßµ¤Ì£¡£
¡¡ÆâÀî»á¤Ï¡Ö1Ç¯´Ö½Ð¤Æ¤¤¤ë¤ÈÄ´»Ò¤ÎÇÈ¤âÅöÁ³½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤ì¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ëÃÊ³¬¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£Ç¯´èÄ¥¤Ã¤¿¤³¤È¤ÇÍèÇ¯¤Ë¸þ¤±¤ÆËÜ¿Í¤â²ÝÂê¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¤é¡¢¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤ó¤Ê³¬ÃÊ¤ò¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¡£
¡¡ÁýÅÄÎ¦¤Ï¸½ºß¥×¥í7Ç¯ÌÜ¡¢ÆâÀî»á¤Ï8Ç¯ÌÜ¤Ë¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£ÆâÀî»á¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤¿¤¯¤Æ¤â½Ð¤»¤Ê¤¤Áª¼ê¤Îµ¤»ý¤Á¤â¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢»î¹ç¤Ë½ÐÂ³¤±¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤ò¸«¤ë¤È¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡Ê¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¥·¥ç¥¦¥¢¥Ã¥×¥Ê¥¤¥¿¡¼¡Ë