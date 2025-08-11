YouTubeチャンネル「スコスコぽこ太郎&うま次郎～猫ちゃんねる～」に投稿されたのは、ご飯に呼ばれた猫の動画。爆睡中にも関わらず、声に反応して駆けつけるぽこ太郎くんの行動が視聴者を魅了し、再生回数は4.6万回を超えました。

コメント欄には「ヘソ天して寝てるぽこ可愛い」「ご飯ってなんだっけ？って顔も可愛い」と、ぽこ太郎くんがご飯にたどり着くまでの流れを微笑ましく見守った視聴者の声がたくさん寄せられました。

【動画：昼寝中の猫に『ごはんだよ』と伝えてみた結果…】

眠るのを待って検証

へそ天スタイルでお昼寝をするスコティッシュフォールドのぽこ太郎くん。この日、飼い主さんは、ぽこ太郎くんが熟睡しているときにご飯に呼ばれたら、どんな反応をするのか検証するのだそう。

気持ちよさそうに寝転がっていますが、実はまだ目を開いたり閉じたりして、完全には眠っていないよう。しばらくそのまま見守っていると、完全に目を閉じて熟睡してくれたんだとか。念のためもう少し様子を見て、しっかりと眠った頃、いよいよ検証開始です。

寝起き直後はキョトン顔

うつ伏せで眠るぽこ太郎くんに飼い主さんから「ご飯だよ～」と声がかかります。気になるぽこ太郎くんの反応はというと、すぐに目を開けて顔を上げたんだとか。しかし、まだ寝ぼけているのかキョトンと不思議そうな顔をしていたそうです。

なかなか身を起こさないぽこ太郎くんですが、そのうち息子猫のうま次郎くんが先にご飯に反応し、光の速さで横を通過。我に返ったぽこ太郎くんも追いかけてご飯のもとにやって来たんだそう。

ご飯が置かれると、2頭とも肩を並べて夢中で食べ始めたんだとか。食べ方の似ている親子の後ろ姿がなんとも微笑ましい時間です。

遊ぶ派な息子とまったり派のお父さん

ご飯を食べた後は運動の時間。うま次郎くんはやる気満々ですぐに飛んで行ったそう。飼い主さんが猫じゃらしで誘うと、クッションの周りを勢いよく駆け回っていたんだとか。

パパ猫のぽこ太郎くんはというと、食後はゆったりと落ち着きたいタイプのようで、ハウスの中で優雅に横になっていたんだそう。少し顔を出してうま次郎くんが遊ぶ様子を見守る顔はどこか大人の表情。飼い主さんと2頭の平和な時間を見ているだけで、こちらも思わず笑顔になってしまいます。

こちらの動画には「食事中の背中がかわいい」「ちゃんとママさんの言うこと理解してるね」と、ママさんの声に集まって食事をする親子猫の様子に癒された視聴者のコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル「スコスコぽこ太郎&うま次郎～猫ちゃんねる～」では、ぽこ太郎くんとうま次郎くんが飼い主さんと楽しく暮らす様子を、他にもたくさんご覧いただけます。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「スコスコぽこ太郎&うま次郎～猫ちゃんねる～」さま

執筆：みっき

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。