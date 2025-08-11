◇ナ・リーグ カブス―カージナルス（2025年8月10日 セントルイス）

カブスの今永昇太投手（31）が10日（日本時間11日）、敵地でのカージナルス戦に先発。3回に先制2ランを被弾した。

初回は3者凡退と上々の立ち上がり。2回は4番・バールソンをスイーパーで空振り三振に仕留めると、次打者・ウォーカーもスプリットで空振り三振。さらに6番・ゴーマンは91・4マイル（約147・1キロ）の外角直球で見逃し三振に仕留め、3者連続三振と相手打線を寄せ付けなかった。

ところが、0―0の3回、先頭・サジェシに左前打を許すと、続くパヘスに1ストライクからの2球目、スプリットを狙われ、左中間スタンドへ先制2ランを浴びた。

あっという間の失点となったが、今永は表情を変えることなく投げ続け、冷静に後続を打ち取った。

前回5日（同6日）のレッズ戦は6回1/3を3安打1失点、7奪三振と好投したが、援護がなく勝敗は付かなかった。それでも「自分の中でかみ合ってほしい部分、こう体を使えばいいというのが見つかりつつあった」と手応えを口にした。

今季はここまで16試合に登板し8勝4敗、防御率3・12を記録している。