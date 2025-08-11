ちょっぴりドジな猫さんの様子がX（旧Twitter）に投稿されると、瞬く間に大きな話題に。投稿主さんが「どんくさいネッコ」と言い表した様子は142万回以上も表示され、猫らしからぬどんくさい行動がXユーザーを笑わせています。「顔面机にぶつけなくて幸いでしたね…笑」「そんなもっちちゃんがかわいいです」などのコメントが寄せられ、投稿主さんもそんなわが子を「かわいすぎた」と言ってしまうほどでした！

【動画：妹の部屋にいた猫→ベッドから降りるところを見ていたら…】

恐る恐るテーブルに手を伸ばした猫

Xアカウント『ぶりもっち』さんに投稿されたのは、「妹の部屋にお邪魔したとき」と一文が添えられたショート動画。ベッドの上で眠る妹さんのかたわらで、何やらそわそわしているのは、猫の『ぶりもっち』ちゃん。

どうやらベッドから降りたい様子です。ベッドの端ぎりぎりまで移動し、隣のテーブルに飛び移ろうとしているみたい。かわいい前足を慎重に伸ばし…。

アイマスクでまさかのズルッ！

テーブルにかけた前足に体重をかけた途端、ズルッ！！盛大に落下したのです…。足を踏み外したのかと思い、見直してみると…なんとぶりもっちちゃん、『アイマスク』で滑っていました。

足の下にあったのはアイマスク。バナナの皮でつるんと滑る描写はよくありますが、まさかアイマスクでつるんと滑るとは…。この行動に投稿主さんも、「うちの子は猫ではなくたぬきなのでは…」と疑い始めたようです。

そんなぶりもっちちゃんの様子は大きな笑いを誘い、Xユーザーからは「アイマスクの罠wwwww」「かわいいw」「慎重な動きすぎるし結局滑り落ちてるしオモロイw」などの声が寄せられました。

Xアカウント『ぶりもっち』さんでは、ブリティッシュショートヘアのぶりもっちちゃんの多彩な表情が見られます。今回のようなどんくさい行動はたまたまで、実は勇ましい一面なんかも見られるんだとか？気になる人は、他の投稿もチェックしてみてくださいね。

写真・動画提供：Xアカウント「ぶりもっち」さま

執筆：佐々木えみこ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。