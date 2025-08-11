»ÔÀîÔ¥½½Ïº¡¡¡Ö¥¸¥ã¥°¥¸¡¼¤¿¤¤¤à¤Ç¤¹¡×12ºÐ¤ÎÄ¹ÃË¡¦¿·Ç·½õ¤È2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡ÖÃçÎÉ¤·¿Æ»Ò¡×¡Ö¥¤¥±¥á¥ó¡×¤ÎÀ¼
¡¡²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¤Î»ÔÀîÔ¥½½ÏºÇò±î¡Ê47¡Ë¤¬11Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Ä¹ÃË¤Ç²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¤Î»ÔÀî¿·Ç·½õ¡Ê12¡Ë¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡Á°Åê¹Æ¤Ç²ÈÂ²Î¹¹ÔÃæ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿Ô¥½½Ïº¤Ï¡Ö¥¸¥ã¥°¥¸¡¼¤¿¤¤¤à¤Ç¤¹¡×¤È½ñ¤½Ð¤¹¤È¡¢¥¸¥ã¥°¥¸¡¼¤Ë¿»¤«¤ë¼«¿È¤È¿·Ç·½õ¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¡ÖÌÜ³Ð¤á¤Î¥¸¥ã¥°¥¸¡¼¡¢½Ð¤¿¤é³¤¤Ø¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¡¡Ô¥½½Ïº¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö2¿Í¤È¤â¤á¤Ã¤Á¤ã¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¥«¥ó¥«¥ó¡¡Âç¿Í¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡Ö¿Æ»Ò¤Ç¡¢¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¿·Ç·½õ·¯¤º¤¤¤Ö¤óÀÄÇ¯¤é¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¡ÖÃçÎÉ¤·¿Æ»Ò¡¢¹¬¤»¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¥¤¥±¥á¥ó¿Æ»Ò¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£