¡¡¸µ£Ó£Ë£Å£´£¸¤Î¾¾°æ¼îÍýÆà¤¬¡¢²Æ¤é¤·¤¤¥á¥¤¥¯»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡£±£±Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ö²Ö²ÐÂç²ñ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ²Æ¤Ã¤Ý¤¤¥á¥¤¥¯¤ËÊÑ¤¨¤¿Æü¡¡¥Ö¥ë¡¼¤Î¥¢¥¤¥é¥¤¥ó¤È¥Ô¥ó¥¯¤Î¥·¥ã¥É¥¦¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤ß¤¿¡¡¤×¤Ã¤¯¤ê¿§¤Ã¤Ý¤¤¿°¤ËÆ´¤ì¤¬¤¢¤ë¤«¤é¥ê¥Ã¥×¥é¥¤¥Ê¡¼¤ò¾¯¤·¥ª¡¼¥Ð¡¼¤Ë°ú¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡¡¤ï¤«¤ë¤«¤Ê¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢²Æ¥á¥¤¥¯¤ÎÍÍ»Ò¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Î¥á¥¤¥¯¤Î¤³¤À¤ï¤ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤ä¥ª¥¹¥¹¥á¤Î¥á¥¤¥¯Æ»¶ñ¡¢¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¥á¥¤¥¯¤¬¤¢¤ì¤Ð¶µ¤¨¤Æ¤Í¡¡¥Þ¥¹¥«¥é¤Ï¤æ¤¤ê¤ó¤µ¤ó¤Î¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö´é¤¬åºÎï¤¹¤®¤Æ²¿¤âÆþ¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¡×¡Ö¤º¤Ã¤È¸«¤Æ¤é¤ì¤ë¡×¡Ö¤¤¤Ä¤Ë¤âÁý¤·¤ÆÄ¶Èþ¿Í¡×¡ÖÁÖ¤ä¤«¥á¥¤¥¯¤Ã¤Æ´¶¤¸¡ª¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£