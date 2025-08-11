◇インターリーグ ドジャース4―5ブルージェイズ（2025年8月10日 ロサンゼルス）

ドジャースは10日（日本時間11日）、本拠でブルージェイズに痛恨の逆転負けを喫して連勝が2で止まった。ナ・リーグ西地区2位のパドレスが勝利したため、首位ドジャースとのゲーム差は2に縮まった。

打線は相手投手陣の13四球の乱調に加え、10安打を放つも今季ワースト16残塁の拙攻。3度の満塁機で押し出し四球による2点しか奪えず、試合を通しても大谷翔平の41号先頭弾など4得点にとどまった。

一方、投手陣は先発グラスノーが5回2/3を4安打2失点と試合をつくり、リードを保った状態で降板。しかし、1点リードの8回にトライネンが2被弾、同点の9回にはベシアが決勝弾を被弾するなど、失点を重ねた。MLB記者歴20年超のオレンジカウンティー・レジスター紙の名物記者ビル・プランケット氏は、自身のXで「ドジャースの救援陣は今季65本の本塁打を許している。それ以上の本塁打を許しているのはロッキーズとエンゼルス（いずれも69被本塁打）の2チームだけ」と救援陣の被本塁打の多さを嘆いた。

トライネンは「時々、悪いコースに投げたボールでもアウトにできることがあるが、今日はそれを打たれてしまい、それが試合を落とす原因になってしまった。正直、少し悔しい」とコメント。ベシアは「（投げた時に）あまり体重がうまく乗らなくて、ちょっとバタバタしてしまった感じ。とても悔しい。僕たちはブルペンとしての誇りを強く持っている。だからこそ、今日はその役割を果たせなかったのは残念」と悔しがった。